Эксклюзивный коттедж с дорогим интерьером продают за 115 млн рублей в Барнауле. Он находится на Змеиногорском тракте, 102/50 в элитном поселке закрытого типа «Серебряный бор». Объявление размещено на «Авито».

Один из самых дорогих коттеджей Барнаула с туалетом в змеиной коже продают за 115 млн рублей

Площадь этого особняка составляет 674 кв. м. Один жилой квадрат обойдется будущему владельцу в 170 тыс. рублей.

Коттедж расположен на границе реликтового соснового бора. Сама территория находится по охраной.

«Чистый воздух и благотворное воздействие окружающей природы прекрасно поднимают настроение, как в летний, так и в зимний периоды года», — описывает продавец.

При этом путь до центра города на машине занимает всего 15 минут.

Дом построен из дорогих экологически чистых материалов. Стены выполнены из кирпича, крыша — из гибкого катепала, фасад выложен натуральным камнем. Лестница и пол отделаны массивом итальянского дуба.

Для отопления в доме есть газовый и резервный электрические котлы и система теплых полов. Водопровод — центральный, плюс, имеются два бойлера.

В коттедже три этажа. На цокольном этаже располагаются бытовая комната, кухня для персонала, комната садовника, душевая, санузел, морозильная камера.

Первый этаж занимают прачечная, холл, гостиная, кухня — столовая, комната с домашним кинотеатром и камином, гардеробная, санузел. На втором этаже находятся три спальни, два санузла, гардеробная.

Третий этаж предназначен для активного отдыха. Здесь есть холл с детской игровой зоной и тренажерами, гостевые комнаты, гардеробные, рабочий кабинет с курительной комнатой, санузел с туалетом.

Коттедж стоит на участке в 20 соток. Он огорожен забором и оснащен системой видеонаблюдения. Здесь построили теплый гараж на два автомобиля, баню из кедрового бруса, теплую и летнюю беседки, бассейн с электро-подогревом и подсветкой, детский городок с площадкой и хозяйственный блок.