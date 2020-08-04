Одинокую усадьбу на полуострове продают в Алтайском крае

Дом площадью 100 кв.м. огорожен забором, есть видеонаблюдение. Внутри четыре спальни на 12 человек, гостиная, кухня, туалет и душ.
Также имеется баня, большой кирпичный гараж на два машиноместа, дровяник, каркасный бассейн с фильтрацией, отдельный дом для обслуживающего персонала. Для них также функционирует своя отдельная баня и хозяйственные постройки.
В радиусе шести километров нет других построек, сообщает собственник, который пытается продать объект за 7,3 млн рублей.
«79 соток в собственности, остальное в долгосрочной аренде на 49 лет. В стоимость также входит трактор Т-40, который позволит прочистить дорогу и добраться до участка в зимнее время», — сообщает продавец.