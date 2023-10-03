Однокомнатную квартиру со светящейся кроватью сдают в Барнауле за 3,2 тыс. рублей.

Общая площадь однушки 43 кв. м., а находится она на 15 этаже из 25 имеющихся.
Просторная квартира сдается посуточно. Однако можно договориться и на месяц.
Внутри есть приятный джакузи.
Сделан дизайнерский ремонт, а также имеется все для хорошего отдыха.
- Беспроводной интернет и кабельное цифровое телевидение + TV плазма
- USB вход
- Кровать на подиуме
- Утюг
- Микроволновка
- Холодильник
Владелец отмечает, что квартира не предназначена для вечеринок и мероприятий.
Ранее апартаменты с милыми лапками сдают посуточно за 1,7 тыс. рублей.