3 октября
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Недвижимость

Однокомнатную квартиру со светящейся кроватью сдают в Барнауле за 3,2 тыс. рублей

Милую квартиру с интересной кроватью сдают в Барнауле за 3,2 тыс. рублей в сутки. Она располагается по адресу ул. Гущина, 150/3

Однокомнатную квартиру со светящейся кроватью сдают в Барнауле за 3,2 тыс. рублей.
Однокомнатную квартиру со светящейся кроватью сдают в Барнауле за 3,2 тыс. рублей.
"Авито"

Общая площадь однушки 43 кв. м., а находится она на 15 этаже из 25 имеющихся.

Просторная квартира сдается посуточно. Однако можно договориться и на месяц.

Внутри есть приятный джакузи.

Сделан дизайнерский ремонт, а также имеется все для хорошего отдыха.

  • Беспроводной интернет и кабельное цифровое телевидение + TV плазма
  • USB вход
  • Кровать на подиуме
  • Утюг
  • Микроволновка
  • Холодильник

Владелец отмечает, что квартира не предназначена для вечеринок и мероприятий.

Ранее апартаменты с милыми лапками сдают посуточно за 1,7 тыс. рублей.

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