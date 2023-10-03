Милую квартиру с интересной кроватью сдают в Барнауле за 3,2 тыс. рублей в сутки. Она располагается по адресу ул. Гущина, 150/3

Однокомнатную квартиру со светящейся кроватью сдают в Барнауле за 3,2 тыс. рублей.

Общая площадь однушки 43 кв. м., а находится она на 15 этаже из 25 имеющихся.

Просторная квартира сдается посуточно. Однако можно договориться и на месяц.

Внутри есть приятный джакузи.

Сделан дизайнерский ремонт, а также имеется все для хорошего отдыха.

Беспроводной интернет и кабельное цифровое телевидение + TV плазма

USB вход

Кровать на подиуме

Утюг

Микроволновка

Холодильник

Владелец отмечает, что квартира не предназначена для вечеринок и мероприятий.

Ранее апартаменты с милыми лапками сдают посуточно за 1,7 тыс. рублей.