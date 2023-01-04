Однокомнатную уютную квартирку в тихом районе Москвы продают за 14 млн рублей

Однокомнатную квартиру площадью 38,1 кв.м. продают в Москве в районе Ломоносовский на ул. Академика Пилюгина 8К1. Объявление разместили на «Циан».

Квартира в Москве за 14 млн.

Квартира расположена в тихом и спокойном районе, в пешей доступности от метро Новые Черемушки.

Там выполнен современный ремонт. Вся мебель и техника остается новым владельцам. В доме чистый подъезд, хорошие соседи. Также есть ухоженный и зеленый двор, детская и спортивная площадки во дворе, рядом школа и детсад.

Район с развитой инфраструктурой: в шаговой доступности магазины, торговые центры, кафе, салоны красоты, аптеки, Воронцовский парк, прогулочные зоны, деревья и чистый воздух.

Кстати, в Барнауле за 13,9 млн рублей продают трехкомнатную квартиру с большой лоджией.