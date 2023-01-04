Однокомнатную уютную квартирку в тихом районе Москвы продают за 14 млн рублей

Квартира расположена в тихом и спокойном районе, в пешей доступности от метро Новые Черемушки.
Там выполнен современный ремонт. Вся мебель и техника остается новым владельцам. В доме чистый подъезд, хорошие соседи. Также есть ухоженный и зеленый двор, детская и спортивная площадки во дворе, рядом школа и детсад.
Район с развитой инфраструктурой: в шаговой доступности магазины, торговые центры, кафе, салоны красоты, аптеки, Воронцовский парк, прогулочные зоны, деревья и чистый воздух.
Кстати, в Барнауле за 13,9 млн рублей продают трехкомнатную квартиру с большой лоджией.
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