Офисы: за лучшие места в Барнауле клиенты голосуют рублем

Во время самоизоляции многие предприниматели ушли в онлайн-режим работы. В первую очередь, это помогло существенно сэкономить на аренде. Altapress.ru попробовал разобраться, как себя чувствует рынок коммерческой недвижимости Барнаула в связи с ковидными событиями.

Спрос неумолимо падает

На первый взгляд могло показаться, что после ослабления режима самоизоляции онлайн-площадки аренды офисных помещений будут переполнены объявлениями о сдаче пустующих площадей. Действительно, арендаторы терпели убытки. Это вынуждало многих отказаться от офисов и перейти в онлайн. Но как бы то ни было, резкого падения цен, как и спроса, не наблюдается.

Как пояснил altapress.ru Олег Гильгенберг, директор компании «Алтайская Элита недвижимость», специализирующейся на коммерческом секторе, спрос на офисные помещения равномерно падает с прошлого года. Кто-то отказывается от дорогостоящей аренды, кто-то вовсе уходит с рынка. Тем не менее, о настоящем кризисе говорить еще рано — вероятнее всего, он начнется с сентября.

Офис. Авито.

Многие помещения не пустуют, а офисы в новых и только строящихся зданиях, соответствующих высоким требованиям покупателей и арендаторов, уходят как горячие пирожки.

Олег Гильгенберг,

директор компании «Алтайская Элита недвижимость»:

Процесс падения спроса продолжался уже долгое время и пандемия его только подстегнула. Не будь ситуации с коронавирусом, чуда бы все равно не случилось. Платежеспособность клиентов уменьшается. Но несмотря ни на что, многие сегодня стали гораздо требовательнее. Их уже не устраивают офисы подешевле. Они выбирают помещения более высоких категорий — А и В — в зданиях с большой проходимостью, хорошо просматриваемыми фасадами, удобными парковками и высоким уровнем обслуживания. Часто такие клиенты выбирают офисы подороже. Если локация востребована и отвечает всем требованиям, то помещение снимут даже за 800 рублей за квадратный метр. Сейчас за лучшие места клиенты голосуют рублем.

Олег Гильгенберг , директор компании «Алтайская Элита недвижимость». «Алтайская Элита недвижимость».

Эксперт рассказал, что незадолго до пандемии открылось новое здание на улице Сиреневой, 23. Еще на этапе завершения строительства были забронированы и предоплачены практически все помещения. После введения режима самоизоляции от офисов отказались только арендаторы 6 кабинетов.

Олег Гильгенберг,

директор компании «Алтайская Элита недвижимость»:

Среди отказавшихся были массажисты и IT-компания, планировавшая занять сразу пять кабинетов. Понятно, что в связи со сложившейся ситуацией они просто изменили формат работы. Но эти 6 помещений долго не пустовали. Несмотря на кризис во многих сферах бизнеса, мы быстро нашли других арендаторов.

Также директор «Алтайской Элиты» пояснил, что сейчас делать выводы о состоянии рынка коммерческой недвижимости еще рано. Все ждут сентября, когда закончится наложенный в связи с пандемией мораторий на банкротство.

ТОП-5 самых дорогих офисов Барнаула

1. Торговое помещение на Павловском тракте , 311г

Офисное помещение на Павловском тракте , 311 г. «Алтайская Элита недвижимость».

аренда за месяц — 240 000 рублей;

площадь — до 600 кв. м;

аренда 1 кв. м — от 400 рублей.

2. Офисное помещение на Сиреневой , 23

Офисное помещение на Сиреневой , 23. «Алтайская Элита недвижимость».

аренда за месяц — 192 736 рублей;

площадь — 240,92 кв. м;

аренда 1 кв. м — 800 рублей.

3. Офис на проспекте Ленина , 3 ( ТЦ «7 континент»)

Офис на Ленина , 3. Циан.

аренда за месяц — 117 000 рублей;

площадь — 260 кв. м;

аренда 1 кв. м — 450 рублей.

4. Офис на Короленко , 102 ( 3 этаж магазина «Трофей»)

Офис на Короленко , 102. Авито.

аренда за месяц — 103 500 рублей;

площадь — 230 кв. м;

аренда 1 кв. м — 450 рублей.

5. Офис на улице Льва Толстого , 22

Офис на Льва Толстого , 22. Циан.

аренда за месяц — 39 200 рублей;

площадь — 80 кв. м;

аренда 1 кв. м — 490 рублей.