Огонь красного кирпича. Уютную двушку на Павловском тракте продают за 6 млн рублей в Барнауле

Двухкомнатную квартиру, украшенную красным кирпичом, продают за 6,2 млн рублей в Барнауле. Она находится на Павловском тракте, 303А. Объявление размещено на «Авито» .

Двухкомнатная квартира, 63,2 кв. м за 6,2 млн рублей

Двушка довольно просторная, ее площадь — 63,2 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит 98,8 тыс. рублей.

Квартира находится на седьмом этаже из девяти в панельном доме. Его сдали в 2014 году. Есть один пассажирский лифт.

В квартире сделали современный ремонт. Владельцы украсили стены узором в виде красного кирпича. На персиковом фоне он смотрится особенно гармонично. Пол выложили плиткой и ламинатом под темное дерево.

В квартире есть холл, просторная кухня со встроенным кухонным гарнитуром, гостиная с выходом на лоджию. Ее оборудовали под гардеробную. Также обустроены спальня, отдельный санузел и ванная комната.

Дом отгорожен от посторонних шлагбаумом. В шаговой доступности детские сады и школы. Рядом ТРЦ «Арена», гипермаркеты «Лента» и «Метро».