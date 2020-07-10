Огромный коттедж, не имеющий аналогов, продают в Барнауле за 65 млн рублей

Элитное жилье расположилось на Змеиногорском тракте, в 10 минутах езды до центра города. Как утверждают владельцы, в столице Алтайского края коттедж не имеет аналогов. Объявление размещено на сайте «Циан».

Площадь монолитного строения неповторимой архитектуры равняется рекордным 722 квадратным метрам и стоит немалых денег. Позволить себе такую роскошь может очень обеспеченный покупатель, который может себе позволить покупку за 65 млн рублей.

На цокольном этаже коттеджа находится банный комплекс подсобными помещениями и большим бассейном.

Трехэтажный коттедж продается вместе с постройками. Весь комплекс стоит на участке в 64,5 соток и вполне может подойти покупателю, любящему роскошь, удобство и необъятные пространства. В то же время, элитную постройку можно использовать в коммерческих целях — устроить отель или престижную базу отдыха.

На участке построены гостевой дом и гараж на пять автомобилей с автоматическими воротами. Он оборудован газовой котельной с резервным электрическим котлом на случай аварии, подземным гаражом площадью 180 кв.м. Есть собственный трансформатор.

Заглянуть за забор не получится. От внешнего мира весь комплекс спрятан за кирпичной стеной, высотой 3 метра.