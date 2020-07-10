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Недвижимость

Огромный коттедж, не имеющий аналогов, продают в Барнауле за 65 млн рублей

Элитное жилье расположилось на Змеиногорском тракте, в 10 минутах езды до центра города. Как утверждают владельцы, в столице Алтайского края коттедж не имеет аналогов. Объявление размещено на сайте «Циан».

Огромный коттедж за 65 млн рублей
Огромный коттедж за 65 млн рублей
Циан

Площадь монолитного строения неповторимой архитектуры равняется рекордным 722 квадратным метрам и стоит немалых денег. Позволить себе такую роскошь может очень обеспеченный покупатель, который может себе позволить покупку за 65 млн рублей.

На цокольном этаже коттеджа находится банный комплекс подсобными помещениями и большим бассейном.

Трехэтажный коттедж продается вместе с постройками. Весь комплекс стоит на участке в 64,5 соток и вполне может подойти покупателю, любящему роскошь, удобство и необъятные пространства. В то же время, элитную постройку можно использовать в коммерческих целях — устроить отель или престижную базу отдыха.

На участке построены гостевой дом и гараж на пять автомобилей с автоматическими воротами. Он оборудован газовой котельной с резервным электрическим котлом на случай аварии, подземным гаражом площадью 180 кв.м. Есть собственный трансформатор.

Заглянуть за забор не получится. От внешнего мира весь комплекс спрятан за кирпичной стеной, высотой 3 метра.

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