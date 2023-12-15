Дом с продуманной планировкой продают в Барнауле за 19,4 млн рублей. Он располагается по адресу микрорайон Авиатор, Красный пер., 6.

Огромный коттедж с приятным ремонтом продают в Барнауле за 19,4 млн рублей.

Общая площадь коттеджа 230 кв. м. Один «жилой квадрат» тут стоит 84 тыс. рублей.

Дом отделан современными отделочными материалами. Построен качественно, с соблюдением строительных норм и правил.

На первом этаже есть прихожая, ванна с душевой, котельная, кабинет с выходом в гараж, гостиная. Также на этаже расположен тренажерный зал с гостевым санузлом.

При этом в коттедже есть вторая квартира. Туда можно поселить подросших детей или родственников. Там располагается кухня-студия, прихожая, санузел, душевая, гардеробная и спальня.

На втором этаже просторный холл, теннисный стол санузел-душевая, две спальни.

В доме подключен скоростной интернет и видеонаблюдение.

На территории есть много хвойных растений, хороший гараж, погреб и баня.

В поселке в шаговой доступности новый современный детский сад и школой, а также спортивные секции, продуктовые магазины.

Ранее сообщалась, что стильный коттедж загородом Барнаула продают за 4,2 млн рублей.