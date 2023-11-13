Огромный коттедж в готическом стиле с солярием продают в Барнауле за 60 млн рублей

Эксклюзивный дом в готическом стиле продают в Барнауле за 60 млн рублей. Внутри даже есть солярий. Он располагается по адресу ул. Мамонтова.

Всего в доме 543 кв. м. Один жилой квадрат тут стоит 110 тыс. рублей.

B фаcaдe здaния прeoблaдаeт гoтичecкий cтиль c испoльзoваниeм нaтурaльныx материалов, пpeимущественнo дeревa, плитoчнoй мoзaики и кaмня с множеством кованных элементов.

Этот коттедж представляет собой презентабельный вариант жилья для ценителей изысканности и стиля. Неповторимый - это про него. Все внутреннее убранство помещений, отделка и декор продуман дизайнером до мелочей.

Практически каждая деталь интерьера - это уникальная ручная работа, выполненная по заказу. Планировка дома идеально сбалансирована между удобством и функциональностью.

Первый этаж - это общая зона гостиной с действующим камином; красивая входная группа; большая кухня с эркерной столовой; бильярдная комната в средневековом стиле с многочисленными элементами геральдики. Также есть спа-комплекс с барной зоной с уникальной отделкой и различными видами освещения, вместительной сауной, душем, двумя санузлами, гардеробной и тёплым зонированным (детский/взрослый) бассейном с современной подсветкой, массажем и противотоком.

На второй этаж ведет широкая кованая лестница с вторым светом и огромной люстрой в нем. Здесь расположены три большие спальни в разных стилях с учетом потребностей разновозрастных членов семьи, холл, зимний сад с огромным межкомнатным аквариумом. Северные панорамные окна в пол которого открывают прекрасный вид на город.

А еще на втором этаже есть просторная ванная комната с душевой кабиной и джакузи.

Дом с солярием. «Авито»

Этот стильный готический интерьер с большим открытым пространством, с элементами фресок, настенной росписи, межкомнатных витражей и плавными органичными формами модерна в освещении, выполненный из качественных, дорогих и натуральных материалов создает в доме неповторимую атмосферу.

Кроме того, крыша бассейна эксплуатируемая и представляет собой открытую площадку/веранду, с которой также открывается вид на город.

В подземном этаже есть спортзал, теннисная комната и художественная мастерская, а также множество оборудованных мест хранения.



Расположение этого коттеджа также, несомненно, является его сильной стороной. В непосредственной близости от дома находятся ленточный бор. Непроездная улица гарантирует тишину и спокойствие вокруг дома. А придомовой участок с закрытым внутренним двориком, небольшим прудом, беседкой с барбекю/зоной, рокарии в обрамлении многолетников и смотровой площадкой позволит любоваться закатами и видом города практически с высоты птичьего полета.

Ранее сообщалось, что уютную усадьбу посреди леса продают в Барнауле за 90 млн рублей.