Огромный спортивно-развлекательный комплекс продают в Барнауле

Общая площадь помещений «Березки» — 2500 кв. м. Здание находится на земельном участке в 1,6 га.
Там расположилось двухэтажное административно-бытовое здание, автозаправка с магазином, котельная, банкетный зал с летней верандой, хоккейная коробка, развлекательный комплекс с сауной, аквапарком и минигольфом. Также работает прокат лыж, коньков и функционирует большой спортзал.
Риэлтор предлагает несколько вариантов развития комплекса. Инвестор может перепрофилировать его в логистический центр, потому что обход Барнаула в будущем пройдет по границам продаваемого участка, агротехнопарк, сыроварню с молочной фермой и туристическим комплексом, клубничную ферму, завод по переработке мусора, пивоваренный цех, рыбный комплекс и многое другое.
Собственник может сохранить и существующее направление, при этом есть вариант обустроить искусственный водоем.