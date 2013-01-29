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29 января -13°C

Огромный спортивно-развлекательный комплекс продают в Барнауле

В Барнауле выставили на продажу спортивно-развлекательный комплекс «Березка», который находится на Павловском тракте у Новомихайловки. Агент по недвижимости предлагает потенциальному инвестору множество неожиданных вариантов, как можно перепрофилировать объект, пишет «Алтайский портал недвижимости».

В Барнауле продают спортивный комплекс "Березка".
В Барнауле продают спортивный комплекс "Березка".
altayrealt.ru

Общая площадь помещений «Березки» — 2500 кв. м. Здание находится на земельном участке в 1,6 га.

Там расположилось двухэтажное административно-бытовое здание, автозаправка с магазином, котельная, банкетный зал с летней верандой, хоккейная коробка, развлекательный комплекс с сауной, аквапарком и минигольфом. Также работает прокат лыж, коньков и функционирует большой спортзал.

Риэлтор предлагает несколько вариантов развития комплекса. Инвестор может перепрофилировать его в логистический центр, потому что обход Барнаула в будущем пройдет по границам продаваемого участка, агротехнопарк, сыроварню с молочной фермой и туристическим комплексом, клубничную ферму, завод по переработке мусора, пивоваренный цех, рыбный комплекс и многое другое.

Собственник может сохранить и существующее направление, при этом есть вариант обустроить искусственный водоем.

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