Коттедж, похожий на настоящий замок, продают за 70 млн рублей в Барнауле. Он находится на Змеиногорском тракте, 73В.

Огромный замок с королевскими покоями продают за 70 млн рублей в Барнауле

Дом действительно больше всего похож на сказочный дворец. Его площадь составляет 800 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 87 тыс. рублей.

Замок стоит на земельном участке в 41 сотку. Владельцы отмечают, что дом построен в районе элитной застройки Змеиногорского тракта, в народе именуемом "Гора".

Коттедж построен из красного кирпича. Внутри он напоминает покои российского императора или знатного господина. Владельцы отстроили большие просторные залы, украшенные лепниной, деревом и природным камнем.

Участок усажен декоративными деревьями и дикими соснами и березами. Дорожки выложены каменной плиткой. На территории расположен гараж и баня.

Дом находится в 10 минутах езды от центра города в тихом и уютном месте. В двух минутах езды находится лыжный комплекс «Динамо», а в шаговой доступности - горнолыжный центр «Авальман».