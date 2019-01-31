Омичей выгоняют из купленных квартир, поскольку одобренные сделки признали незаконными

Жителей двух многоквартирных домов в поселке Горьковском под Омском просят покинуть жилье, однако власти заверили, что пока людей выгонять не будут, пишет Om1.ru .

История с выселением началась в начале 2019 года, когда на подъездах появилось объявление от Центра учета и содержания собственности Омской области с требованием освободить квартиры. Оказалось, что несмотря на все документы, подтверждающие право собственности, жилье им не принадлежит.

Выяснилось, что в 2009—2011 годах директор ПТУ № 34 сдал комнаты общежития в социальный найм. Впоследствии жильцы приватизировали площади и оформили свидетельства о собственности. Некоторые квартиры несколько раз перепродавали, в том числе на средства материнского капитала.

«Когда покупала, сделку одобрили и в Пенсионном фонде, и в юстиции. Все было на законных основаниях. Мне рассказывали, что раньше в нашем доме было общежитие, но я покупала уже полноценную квартиру. У меня трое детей, и я приобретала жилье за материнский капитал. Если выставят на улицу, нам вообще пойти некуда, у нас это жилье единственное», — рассказала местная жительница.

Недействительными все сделки о покупке и продаже квартир признал Горьковский районный суд. Появилась информация, что дома находятся в областной собственности, а в соцнайм можно оформить только муниципальную. Жильцы подали апелляцию, но безуспешно.

Жильцы рассказали, что пока они живут в «своих» квартирах и оплачивают коммунальные услуги по счетам, но все время боятся, что придут и попросят уйти на улицу.

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В региональном Министерстве имущественных отношений изданию сообщили, что жильцы живут в доме без правовых оснований, так как в 2014 году, по результатам уголовного дела за незаконную приватизацию помещений в студенческих общежитиях, судом сделки признаны незаконными.

Также заверили, что пока что речи о выселении людей не идет. Более того, дом будет включен в региональную программу капитального ремонта. На первом этапе планируют сделать ремонт системы теплоснабжения и теплового узла учета тепловой энергии.

В дальнейшем планируется повторное проведение обследования жилых помещений для определения наиболее первоочередных видов работ, исходя из технического состояния домов.