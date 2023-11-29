«Оптовая база». Проект торгового кластера у правого берега Оби вновь потребовали полностью переработать

На заседании градостроительного совета повторно рассмотрели проект кластера уличных торговых точек на правом берегу Оби, рядом с "Леруа Мерлен". Ранее эксперты посчитали эскиз недостаточно удачным. И в этот раз их мнение не изменилось.

Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за "Леруа Мерлен".

Исправление замечаний

Подробнее о предыдущей встрече можно прочесть здесь. Если кратко – это должен быть торговый кластер с прогулочными зонами и местами для отдыха на правом берегу Оби.

Члены градсовета сошлись во вменении, что архитекторы не учли новый генплан, который предполагает создание дороги от Нового к Старому мосту. Кроме того, на заседании не уловили общей концепции кластера.

Архитекторы «Адалин-проекта» наметили на плане дорогу, которая будет вести в сторону Старого моста.

Заложили 40 метров на строительство новой набережной. Судя по презентации, на этом этапе владельцы участка и не планируют ее строить.

Зону парковки из центра участка не вынесли, обосновав это безопасностью и удобством для посетителей.

«Значение главных объектов – торговля непродовольственными товарами. В том числе будут продаваться крупногабаритные, строительные», - отметил докладчик Станислав Быков.

Также он продемонстрировал усовершенствованные фасады зданий, которые должны выходить на будущую магистраль, а еще расположение коммунальных сооружений – у берега.

Полностью переосмыслить

У членов градостроительного совета вновь возникли вопросы по планировке.

«Береговая полоса реки не должна быть занята коммунальными объектами, иначе превратим ее в помойку, - сказал архитектор Сергей Боженко. - Нужно спроектировать озелененную, благоустроенную набережную и вдоль нее обеспечить проезд к зоне отдыха скорой помощи».

Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за "Леруа Мерлен". Адалин-проект

Архитектор Александр Деринг уточнил, какие функции будет выполнять каждое здание: где будет торговля, развлечения, питание. «Общий сценарий есть? Или это просто оптовая база, где посимпатичнее павильоны расставлены?» - спросил он.

Также он отметил, что нет схемы пешеходного трафика внутри комплекса и периметральной галереи, которая могла бы связать все павильоны.

Кроме того, дорогу от Нового к Старому мосту посчитали недостаточно широкой.

«10,5 м – меньше, чем два проезда, которые устраивают вдоль жилого дома. Несерьезно. На важном участке для города работаете, но дальше своей площадки не видите, - отметил главный архитектор края Виктор Четошников, добавив, что на участке должно быть в 1,5 раза больше парковочных мест.

Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за "Леруа Мерлен". Адалин-проект

«Участок на очень ответственном месте – въезде в город, главной магистрали. Его нужно застраивать значимыми объектами. Вместо архитектурной доминанты, которая должна быть здесь – россыпь одноэтажных павильонов. По планировке – рынок. Нужно в корне переработать», - заключил Сергей Боженко.

Проект отправили на доработку.