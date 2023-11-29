29 ноября
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Недвижимость

«Оптовая база». Проект торгового кластера у правого берега Оби вновь потребовали полностью переработать

На заседании градостроительного совета повторно рассмотрели проект кластера уличных торговых точек на правом берегу Оби, рядом с "Леруа Мерлен". Ранее эксперты посчитали эскиз недостаточно удачным. И в этот раз их мнение не изменилось.

Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за "Леруа Мерлен".
Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за "Леруа Мерлен".
Адалин-проект

Исправление замечаний

Подробнее о предыдущей встрече можно прочесть здесь. Если кратко – это должен быть торговый кластер с прогулочными зонами и местами для отдыха на правом берегу Оби.

Члены градсовета сошлись во вменении, что архитекторы не учли новый генплан, который предполагает создание дороги от Нового к Старому мосту. Кроме того, на заседании не уловили общей концепции кластера.

Архитекторы «Адалин-проекта» наметили на плане дорогу, которая будет вести в сторону Старого моста.

Заложили 40 метров на строительство новой набережной. Судя по презентации, на этом этапе владельцы участка и не планируют ее строить.

Зону парковки из центра участка не вынесли, обосновав это безопасностью и удобством для посетителей.

«Значение главных объектов – торговля непродовольственными товарами. В том числе будут продаваться крупногабаритные, строительные», - отметил докладчик Станислав Быков.

Также он продемонстрировал усовершенствованные фасады зданий, которые должны выходить на будущую магистраль, а еще расположение коммунальных сооружений – у берега.

Полностью переосмыслить

У членов градостроительного совета вновь возникли вопросы по планировке.

«Береговая полоса реки не должна быть занята коммунальными объектами, иначе превратим ее в помойку, - сказал архитектор Сергей Боженко. - Нужно спроектировать озелененную, благоустроенную набережную и вдоль нее обеспечить проезд к зоне отдыха скорой помощи».

Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за &quot;Леруа Мерлен&quot;.
Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за "Леруа Мерлен".
Адалин-проект

Архитектор Александр Деринг уточнил, какие функции будет выполнять каждое здание: где будет торговля, развлечения, питание. «Общий сценарий есть? Или это просто оптовая база, где посимпатичнее павильоны расставлены?» - спросил он.

Также он отметил, что нет схемы пешеходного трафика внутри комплекса и периметральной галереи, которая могла бы связать все павильоны.

Кроме того, дорогу от Нового к Старому мосту посчитали недостаточно широкой.

«10,5 м – меньше, чем два проезда, которые устраивают вдоль жилого дома. Несерьезно. На важном участке для города работаете, но дальше своей площадки не видите, - отметил главный архитектор края Виктор Четошников, добавив, что на участке должно быть в 1,5 раза больше парковочных мест.

Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за &quot;Леруа Мерлен&quot;.
Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за "Леруа Мерлен".
Адалин-проект

«Участок на очень ответственном месте – въезде в город, главной магистрали. Его нужно застраивать значимыми объектами. Вместо архитектурной доминанты, которая должна быть здесь – россыпь одноэтажных павильонов. По планировке – рынок. Нужно в корне переработать», - заключил Сергей Боженко.

Проект отправили на доработку.

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