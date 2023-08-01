Коттедж круглой формы продают за 10,5 млн рублей в Барнауле. Он находится в микрорайоне Спутник на Черничной улице, 95.

Оригинальный круглый коттедж продают за 10,5 млн рублей в Барнауле

Площадь круглого дома составляет 154,3 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 68 тыс. рублей.

Дом построен по индивидуальному проекту и напоминает эскимосскую иглу или алтайский аил. Он каркасно-засыпной, утеплен ППУ. Коттедж оснащен системой умный дом. На территории установлены камеры видеонаблюдения, датчики движения, автоматические ворота.

По словам продавца, здесь низкие коммунальные платежи. В летний период - 2 тыс. рублей, в отопительный сезон - 4 тыс. рублей.

Внутри дом тоже круглый. Ремонт выполнен из дорогостоящих материалов. Комнаты оформили в светлых тонах и украсили деревянной мебелью.

Мебель и встроенная техника остаются в подарок новым хозяевам.