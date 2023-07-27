Загородный коттедж, похожий на дворец из сказки, продают за 23,9 млн рублей за Барнаулом. Он находится в рабочем поселке Южный, на Телецкой улице.

Загородный дворец из сказки продают за 23,9 млн рублей в Барнауле

Коттедж весьма больших размеров - 315 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 75,8 тыс. рублей.

Дом разделен на две части с отдельными входами. Изначально планировалось сделать дом двухквартирным. Так в малой части дома (105 кв. м) еще не сделали ремонт, но при этом разметили место под будущие комнаты: кухня-гостиная, холл, санузел с ванной комнатой и две спальни.

"Этот уютный дом будет интересен для большой семьи, желающей проживать вместе, но в то же время раздельно. Например, два поколения одной семьи. Также можно использовать меньшую половину, как небольшую гостевую квартиру на втором этаже и гаражом на первом этаже", - объясняют владельцы.

Большая часть дома составляет 210 кв. м. На первом этаже расположены холодный тамбур с окном, прихожая с небольшой гардеробной, просторный санузел и ванная комната. Далее по коридору можно выйти в гостиную, кухню и столовую. Главное украшение зала - камин из египетского золотистого мрамора и травертина.

На втором этаже расположены холл-библиотека с витражом ручной работы, три спальни и санузел.

На участке расположена бревенчатая, рубленная в ручную, баня, зона отдыха с бассейном и деревянным настилом и большая терраса. Также на территории растет большое количество декоративных и плодовых растений.

Посажены яблони, груша, вишня нескольких сортов, облепиха, орех фундук, миндаль, малина, жимолость, смородина, клубника разных сортов, клубника полевая, земляника, виноград, малина черная, ежевика и др. Все плодоносит.