26 июля
﻿
Недвижимость

Стильный лофт-коттедж с личным бассейном продают за 19,9 млн рублей на Алтае

Коттедж в стиле лофт продают за 19,9 млн рублей в Павловском районе. Он находится в селе Павловск на улице Сосновая Поляна, 16.

Стильный лофт-коттедж с личным бассейном
Стильный лофт-коттедж с личным бассейном
Авито

Коттедж весьма впечатляет размерами, его площадь составляет 165 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 120,6 тыс. рублей.

Владельцы заявляют, что в дом можно влюбиться с первого взгляда. Коттедж строили по индивидуальному проекту. Он расположен в 40 км от города. На машине до Барнаула можно добраться 35 минут по новой хорошей трассе.

Также установлено видео-наблюдение и подключена система "умный дом". С ее помощью можно настраивать отопление с телефона.

Комнаты в доме оформили в стиле лофт. Здесь есть характерное сочетание дерева, металла и стекла. Стены украшены кирпичной кладкой.

На территории дома есть большой гараж на две машины, бассейн с подогревом, закрытая теплая беседка, баня. Дополнительно организованы баскетбольная и волейбольная площадки.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость