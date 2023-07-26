Стильный лофт-коттедж с личным бассейном продают за 19,9 млн рублей на Алтае

Коттедж весьма впечатляет размерами, его площадь составляет 165 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 120,6 тыс. рублей.
Владельцы заявляют, что в дом можно влюбиться с первого взгляда. Коттедж строили по индивидуальному проекту. Он расположен в 40 км от города. На машине до Барнаула можно добраться 35 минут по новой хорошей трассе.
Также установлено видео-наблюдение и подключена система "умный дом". С ее помощью можно настраивать отопление с телефона.
Комнаты в доме оформили в стиле лофт. Здесь есть характерное сочетание дерева, металла и стекла. Стены украшены кирпичной кладкой.
На территории дома есть большой гараж на две машины, бассейн с подогревом, закрытая теплая беседка, баня. Дополнительно организованы баскетбольная и волейбольная площадки.