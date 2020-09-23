Наложили кирпичей. Жилищное строительство в Алтайском крае демонстрирует любопытные тенденции

Стройматериал с приставкой «эко»
Согласно цифрам статистики, опирающимся на проектные декларации, сайты застройщиков и публичные реестры выданных разрешений на строительство, доля домов из кирпича в Алтайском крае составляет 37,9%.
Это 36 из 95 возводимых объектов. На втором месте материалов стен, использующихся для жилой застройки, расположились панели (30,5%), на третьем — монолит-кирпич (27,4%).
Кирпич — не самый дешевый материал. К тому же, на возведение жилого дома из этого материала уходит больше времени, чем из тех же готовых панелей. В среднем, на строительство 18-этажного дома уходит от 1,5 до 2 лет.
Дмитрий Дворядкин,
генеральный директор агентства недвижимости «Перспектива 24»:
Спрос рождает предложение. Наиболее комфортное жилье на сегодняшний день — это кирпичные дома. И, разумеется, все хотят в них жить. Как правило, квартиры здесь довольно дорогие — большинство просто не могут себе их позволить, поэтому покупают квадратные метры в панельных зданиях.
С другой стороны, отмечает эксперт, новостроек из кирпича стало больше не в разрезе продаж, а по сравнению с прошлыми периодами.
Сегодня эту технологию стали использовать все чаще, но в совокупности с панельным строительством. Например, кирпичные дома стал возводить «Адалин», впервые этим экологичным материалом воспользовался «Союз».
Архитектор Андрей Атаджанов считает, что кирпич выигрывает за счет претенциозности архитектуры. В сравнении с другими материалами он имеет больше возможностей для пластики фасадов и гибкости планировок.
Многие застройщики используют его для повышения статуса дома. И если здание нельзя отнести к «элитным», то по крайней мере «в кирпиче» оно сможет претендовать на статус «повышенной комфортности».
Андрей Атаджанов,
архитектор:
Застройка новых районов подошла вплотную к границам Барнаула, обозначенным в генеральном плане. Практически все свободные земельные участки на окраинах, выделенные под возведение жилья, уже застроены и распланированы. Поэтому девелоперы активно переходят в центр города на территории частного сектора.
Но здесь свои правила, в общем-то, негласные. Например, требования к материалам: кирпич или штукатурка. Панельные дома в исторической части города считаются неуместными. Отсюда явный перекос в кирпичном сегменте.
Как бы то ни было, но аналитика используемых стройматериалов для возведения стен жилых домов говорит о том, что за последние два года кирпич начал постепенно сдавать. В начале 2018 года из него строилось более половины всего жилья (52,6%) в Барнауле, а в январе 2019-го и того больше (61,3%). Сейчас же ситуация изменилась.
Простор — дело тонкое
Любопытно, что средняя площадь строящихся квартир, начиная с последнего резкого скачка (ноябрь 2018 года — 53,1 кв. м) продолжает падать. Сегодня она составляет 50,4 кв. м.
В еще не возведенных домах, разрешение на строительство которых было выдано в 2020 году, «жилых» квадратов еще меньше — 39,5 кв. м на одну квартиру.
На сегодняшний день самые маленькие квартиры на Алтае строит «ДХ Сентябрь» (20 кв. м), а самые большие — «Трест Коксохиммонтаж» (128,4 кв. м).
Дмитрий Дворядкин,
генеральный директор агентства недвижимости «Перспектива 24»:
Предложение рождает спрос. Иными словами, что строят, то и покупают. Барнаульцы хотят жить в трех-, четырехкомнатных квартирах, но либо их нет, либо покупатели не могут себе позволить полноценную площадь такого жилья. Более того, самим застройщикам выгодно возводить дома с малогабаритными квартирами, поэтому общая квадратура снижается.
Эксперт добавил, что раньше застройщики предлагали клиентам двухкомнатные квартиры площадью не менее 60−70 кв. м. Сейчас же тенденция в корне изменилась. Для уменьшения себестоимости «жилых» квадратов девелоперы начали строить дома с двух- трех-, четырехкомнатными квартирами меньшей площади.
Дмитрий Дворядкин,
генеральный директор агентства недвижимости «Перспектива 24»:
Люди не хотят жить в маленьких квартирах, так называемых «евродвушках» и «евротрешках», но вынуждены их покупать и как-то адаптировать под себя. В частности, у «Союза» активно пользуется спросом «евротрешка», площадью 62 кв. м, хотя по советским стандартам она должна быть не меньше 65 кв. м. Люди изолируют одну комнату и получают обычную трешку, но чуть меньшей площади. Кстати, вопрос площади особенно актуален для центра города. Не все могут себе позволить жилье больших габаритов в таком районе, да еще и в новостройке, поэтому выбирают золотую середину.
Оптимистический прогноз
А что говорят о ситуации в строительной отрасли аналитики Росстата? По последним данным в России общий объем ввода жилья в эксплуатацию составил 6,4 млн кв. м, что на 7,5% больше, чем за 2019 году. Если сравнить эти цифры со статисткой июля 2020-го, то рост составил 15%.
«Жилищное строительство постепенно достигает докризисного уровня. Показатели вышли на рост, мы построили больше и в сравнении с прошлым месяцем, и в сравнении с августом прошлого года», — прокомментировал ситуацию порталу «ЕРЗ» глава Минстроя Владимир Якушев.
В первую очередь он связал это со «стимулирующим эффектом мер поддержки отрасли», принятыми Владимиром Путиным и Правительством в весенние месяцы. Речь идет о государственном субсидировании льготной ипотеки под 6,5% годовых, кредитах для застройщиков, уровень которых приблизился к ключевой ставке Центрабанка, и дополнительном госфинансировании достройки проблемных объектов.
В то же время, наблюдается отрицательная динамика в контексте данных за 2020 год.
Год стал настоящим испытанием для застройщиков. По данным Росстата с января по август в России было введено в эксплуатацию 40 млн «жилых» квадратов. А это на 5,5% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года. Глава Минстроя напомнил, что это было связано с введением ограничений во время пандемии.