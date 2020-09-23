Наложили кирпичей. Жилищное строительство в Алтайском крае демонстрирует любопытные тенденции

Институт развития строительной отрасли опубликовал очередной аналитический обзор. Согласно августовским данным, в Алтайском крае девелоперы строят больше кирпичных домов, но квартиры у них получаются все меньше и меньше. С чем связаны изменения трендов в строительной сфере и как это повлияет на дальнейшее развитие отрасли? Ответы кроются в цифрах.

Стройматериал с приставкой «эко»

Согласно цифрам статистики, опирающимся на проектные декларации, сайты застройщиков и публичные реестры выданных разрешений на строительство, доля домов из кирпича в Алтайском крае составляет 37,9%.

Это 36 из 95 возводимых объектов. На втором месте материалов стен, использующихся для жилой застройки, расположились панели (30,5%), на третьем — монолит-кирпич (27,4%).

Новостройки в Барнауле. Altapress.ru

Кирпич — не самый дешевый материал. К тому же, на возведение жилого дома из этого материала уходит больше времени, чем из тех же готовых панелей. В среднем, на строительство 18-этажного дома уходит от 1,5 до 2 лет.

Дмитрий Дворядкин,

генеральный директор агентства недвижимости «Перспектива 24»:

Спрос рождает предложение. Наиболее комфортное жилье на сегодняшний день — это кирпичные дома. И, разумеется, все хотят в них жить. Как правило, квартиры здесь довольно дорогие — большинство просто не могут себе их позволить, поэтому покупают квадратные метры в панельных зданиях.

Дмитрий Дворядкин. Анна Зайкова.

С другой стороны, отмечает эксперт, новостроек из кирпича стало больше не в разрезе продаж, а по сравнению с прошлыми периодами.

Сегодня эту технологию стали использовать все чаще, но в совокупности с панельным строительством. Например, кирпичные дома стал возводить «Адалин», впервые этим экологичным материалом воспользовался «Союз».

Распределение жилых новостроек по видам материалов стен. erzrf.ru.

Архитектор Андрей Атаджанов считает, что кирпич выигрывает за счет претенциозности архитектуры. В сравнении с другими материалами он имеет больше возможностей для пластики фасадов и гибкости планировок.

Распределение новостроек по материалам стен. erzrf.ru.

Многие застройщики используют его для повышения статуса дома. И если здание нельзя отнести к «элитным», то по крайней мере «в кирпиче» оно сможет претендовать на статус «повышенной комфортности».

Андрей Атаджанов,

архитектор:

Застройка новых районов подошла вплотную к границам Барнаула, обозначенным в генеральном плане. Практически все свободные земельные участки на окраинах, выделенные под возведение жилья, уже застроены и распланированы. Поэтому девелоперы активно переходят в центр города на территории частного сектора. Но здесь свои правила, в общем-то, негласные. Например, требования к материалам: кирпич или штукатурка. Панельные дома в исторической части города считаются неуместными. Отсюда явный перекос в кирпичном сегменте.

Дом на пр. Ленина , 85 barnaulheritage.ru

Как бы то ни было, но аналитика используемых стройматериалов для возведения стен жилых домов говорит о том, что за последние два года кирпич начал постепенно сдавать. В начале 2018 года из него строилось более половины всего жилья (52,6%) в Барнауле, а в январе 2019-го и того больше (61,3%). Сейчас же ситуация изменилась.

Простор — дело тонкое

Любопытно, что средняя площадь строящихся квартир, начиная с последнего резкого скачка (ноябрь 2018 года — 53,1 кв. м) продолжает падать. Сегодня она составляет 50,4 кв. м.

Трехуровневый пентхаус в Барнауле. «Недвижимость Алтай».

В еще не возведенных домах, разрешение на строительство которых было выдано в 2020 году, «жилых» квадратов еще меньше — 39,5 кв. м на одну квартиру.

На сегодняшний день самые маленькие квартиры на Алтае строит «ДХ Сентябрь» (20 кв. м), а самые большие — «Трест Коксохиммонтаж» (128,4 кв. м).

Динамика изменения средней площади квартир. erzrf.ru.

Дмитрий Дворядкин,

генеральный директор агентства недвижимости «Перспектива 24»:

Предложение рождает спрос. Иными словами, что строят, то и покупают. Барнаульцы хотят жить в трех-, четырехкомнатных квартирах, но либо их нет, либо покупатели не могут себе позволить полноценную площадь такого жилья. Более того, самим застройщикам выгодно возводить дома с малогабаритными квартирами, поэтому общая квадратура снижается.

Некоторые квартиры похожи на скворечники. pixabay.com.

Эксперт добавил, что раньше застройщики предлагали клиентам двухкомнатные квартиры площадью не менее 60−70 кв. м. Сейчас же тенденция в корне изменилась. Для уменьшения себестоимости «жилых» квадратов девелоперы начали строить дома с двух- трех-, четырехкомнатными квартирами меньшей площади.

Дмитрий Дворядкин,

генеральный директор агентства недвижимости «Перспектива 24»:

Люди не хотят жить в маленьких квартирах, так называемых «евродвушках» и «евротрешках», но вынуждены их покупать и как-то адаптировать под себя. В частности, у «Союза» активно пользуется спросом «евротрешка», площадью 62 кв. м, хотя по советским стандартам она должна быть не меньше 65 кв. м. Люди изолируют одну комнату и получают обычную трешку, но чуть меньшей площади. Кстати, вопрос площади особенно актуален для центра города. Не все могут себе позволить жилье больших габаритов в таком районе, да еще и в новостройке, поэтому выбирают золотую середину.

Новостройки в Барнауле. Altapress.ru

Оптимистический прогноз

А что говорят о ситуации в строительной отрасли аналитики Росстата? По последним данным в России общий объем ввода жилья в эксплуатацию составил 6,4 млн кв. м, что на 7,5% больше, чем за 2019 году. Если сравнить эти цифры со статисткой июля 2020-го, то рост составил 15%.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

«Жилищное строительство постепенно достигает докризисного уровня. Показатели вышли на рост, мы построили больше и в сравнении с прошлым месяцем, и в сравнении с августом прошлого года», — прокомментировал ситуацию порталу «ЕРЗ» глава Минстроя Владимир Якушев.

В первую очередь он связал это со «стимулирующим эффектом мер поддержки отрасли», принятыми Владимиром Путиным и Правительством в весенние месяцы. Речь идет о государственном субсидировании льготной ипотеки под 6,5% годовых, кредитах для застройщиков, уровень которых приблизился к ключевой ставке Центрабанка, и дополнительном госфинансировании достройки проблемных объектов.

Стройка. СС0

В то же время, наблюдается отрицательная динамика в контексте данных за 2020 год.

Строительство жилья профессиональными застройщиками. erzrf.ru.

Год стал настоящим испытанием для застройщиков. По данным Росстата с января по август в России было введено в эксплуатацию 40 млн «жилых» квадратов. А это на 5,5% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года. Глава Минстроя напомнил, что это было связано с введением ограничений во время пандемии.