3 июля
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Недвижимость

Осталось выплатить чуть-чуть. В Барнауле многодетную семью выселяют из квартиры из-за долга по ипотеке

Многодетную семью могут выгнать из квартиры в Барнауле из-за банкротства компании-продавца, сообщает «Катунь 24».

Ипотека.
Ипотека.
CC0

По договору квартира не может принадлежать семье, пока не будет погашен долг по ипотеке. За 9 лет барнаульцы выплатили более 1,5 млн рублей, а осталось еще 58 тыс. рублей.

Как уточняет издание, родители купили жилье в рассрочку у компании «МАК-инвест» в 2013 году. Но недавно они получили письмо от конкурсного управляющего с требованием освободить площадь.

«Должна же быть какая-то защита, мы — многодетная, малоимущая семья. Кто-то же должен помочь, заступиться. Как забрать у нас квартиру, выгнать нас на улицу. Куда мы пойдем? Нам некуда идти», — рассказал отец Александр Русин.

«МАК-инвест» приобрел недвижимость в рассрочку, а Агентства ипотечного жилищного кредитования, выяснил барнаульский юрист Никита Чибисов.

Ипотека
Ипотека
СС0

Пять лет назад права требования по договору с московской компанией перешли к акционерному обществу «Дом.РФ». По словам юриста, московская компания перепродавала жилье физлицам. Но жилье передают собственнику только при 100-процентном погашении долга.

Специалист утверждает, что условия сделки с физлицами кабальные. Они обернулись против многодетной семьи.

Всего же в деле фигурируют более 40 жилых объектов. Юрист посоветовал обращаться в суд.

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