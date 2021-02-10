Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 февраля -17°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Недвижимость

Острый дефицит строителей возник в России

Дефицит рабочей силы на строительных площадках России из-за пандемии коронавирусной инфекции достиг 40−50%, и в связи с этим бизнес попросил вернуть в страну гастарбайтеров.

Стройка.
Стройка.
СС0.

Объединения строительных компаний направили вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину письмо с просьбой дать право строителям из стран СНГ приезжать в Россию, пишут «Известия».

Пока эта возможность ограничена распоряжением правительства. Оставшиеся работать мигранты пользуются моментом и завышают стоимость своих услуг.

Из-за этого растут цены на жилье, а девелоперы сдают новые дома с задержками, указывают участники отрасли.

Между тем в Минстрое заверили, что разработан регламент организованного завоза мигрантов для работы в стране.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость