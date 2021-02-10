Острый дефицит строителей возник в России

Дефицит рабочей силы на строительных площадках России из-за пандемии коронавирусной инфекции достиг 40−50%, и в связи с этим бизнес попросил вернуть в страну гастарбайтеров.

Объединения строительных компаний направили вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину письмо с просьбой дать право строителям из стран СНГ приезжать в Россию, пишут «Известия».

Пока эта возможность ограничена распоряжением правительства. Оставшиеся работать мигранты пользуются моментом и завышают стоимость своих услуг.

Из-за этого растут цены на жилье, а девелоперы сдают новые дома с задержками, указывают участники отрасли.

Между тем в Минстрое заверили, что разработан регламент организованного завоза мигрантов для работы в стране.