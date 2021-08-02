2 августа
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Недвижимость

Отравление и деятельность Навального повлияли на стоимость недвижимости

Московский Центр управления городским имуществом (ЦУГИ), подведомственный департаменту горимущества мэрии, посчитал, что деятельность оппозиционера Алексея Навального может влиять на стоимость недвижимости. На это пишут «Открытые медиа».

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
instagram.com/navalny.

С 27 по 29 июля предприятие выставило на торги квартиры в Москве. Информацию о тендерах опубликовали на сайте для размещения информации о проведении торгов и Единой электронной торговой площадке.

Среди документов в каждом тендере содержится отчет об оценке рыночной стоимости квартиры.

По данным издания, в каждом отчете есть раздел, посвященный анализу внешних факторов, влияющих на стоимость квартиры.

Среди них указан Навальный и дело об его отравлении. Авторы отчета отмечают, что 50% россиян не одобряет деятельность политика, а версии о его преднамеренном отравлении придерживается каждый третий. Оценщики ссылаются на данные на сайте КПРФ, которая, взяла исследование «Левада-центра», проведенное вместе с «Открытыми медиа».

В отчете приводятся данные еще нескольких десятков социологических опросов россиян, затрагивающих различные темы, пишет polit.ru.

В конце авторы исследования поясняют, что «политическая и социально-экономическая ситуация в РФ и регионе стабильна» и «влияния на рынок оцениваемого объекта не выявлено».

«Левада-центр» внесен в «реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента».

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