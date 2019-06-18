Отвалившаяся штукатурка спровоцировала архитектурное открытие в Барнауле

На одной из колонн портика, соединяющего здание № 39 и № 41, недавно отвалился кусок штукатурки.
«Более подробное обследование с расширением зоны зондажа подтвердило догадки — колонны были с каннелюрами. Это реплика „пестумской дорики“ у нас в Барнауле. Это настоящее открытие», — рассказывает Деринг.
В архивных документах и на ранних фото эти колонны просто гладкие, продолжает архитектор. Каннелюры заштукатурили еще в 19 веке, возможно, в период масштабного ремонта, который провел известный алтайский архитектор Иван Злобин в это время. Им же были пробиты окна второго этажа Инструментального магазина, добавил Деринг.
«Ранние изыскания 1988 года, которые я выполнил в период работы над проектом реставрации Инструментального магазина, показали характерный тип отделки фасадов 19 века. Я думаю есть смысл сделать локальное раскрытие и провести частичные реставрационные работы хотя бы на правом портике и показать его первоначальный облик», — заключил эксперт.