Отвалившаяся штукатурка спровоцировала архитектурное открытие в Барнауле

Барнаульский архитектор Александр Деринг сделал открытие после того, как увидел колонну здания на ул. Ползунова с отвалившейся штукатуркой. Оказалось, что колонна на самом деле с каннелюрами (желобками), а не гладкая. Теперь архитектор считает, что можно восстановить первоначальный облик колонн. Об этом он написал в Facebook.

На одной из колонн портика, соединяющего здание № 39 и № 41, недавно отвалился кусок штукатурки.

«Более подробное обследование с расширением зоны зондажа подтвердило догадки — колонны были с каннелюрами. Это реплика „пестумской дорики“ у нас в Барнауле. Это настоящее открытие», — рассказывает Деринг.

В архивных документах и на ранних фото эти колонны просто гладкие, продолжает архитектор. Каннелюры заштукатурили еще в 19 веке, возможно, в период масштабного ремонта, который провел известный алтайский архитектор Иван Злобин в это время. Им же были пробиты окна второго этажа Инструментального магазина, добавил Деринг.