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Недвижимость

Отвалившаяся штукатурка спровоцировала архитектурное открытие в Барнауле

Барнаульский архитектор Александр Деринг сделал открытие после того, как увидел колонну здания на ул. Ползунова с отвалившейся штукатуркой. Оказалось, что колонна на самом деле с каннелюрами (желобками), а не гладкая. Теперь архитектор считает, что можно восстановить первоначальный облик колонн. Об этом он написал в Facebook.

Колонны здания на ул. Ползунова.
Колонны здания на ул. Ползунова.
facebook.com/aleksandr.dering

На одной из колонн портика, соединяющего здание № 39 и № 41, недавно отвалился кусок штукатурки.

«Более подробное обследование с расширением зоны зондажа подтвердило догадки — колонны были с каннелюрами. Это реплика „пестумской дорики“ у нас в Барнауле. Это настоящее открытие», — рассказывает Деринг.

В архивных документах и на ранних фото эти колонны просто гладкие, продолжает архитектор. Каннелюры заштукатурили еще в 19 веке, возможно, в период масштабного ремонта, который провел известный алтайский архитектор Иван Злобин в это время. Им же были пробиты окна второго этажа Инструментального магазина, добавил Деринг.

«Ранние изыскания 1988 года, которые я выполнил в период работы над проектом реставрации Инструментального магазина, показали характерный тип отделки фасадов 19 века. Я думаю есть смысл сделать локальное раскрытие и провести частичные реставрационные работы хотя бы на правом портике и показать его первоначальный облик», — заключил эксперт.

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