25 января
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Недвижимость

Озаренная радугой. Уютную четырешку с «небесным» окном продают за 12,5 млн рублей в Барнауле

Четырехкомнатную квартиру, которую осенила радуга, продают за 12,5 млн рублей в Барнауле. Она находится на Геодезической ул., 45А. Объявление размещено на «Авито».

Четырехкомнатная квартира, 120 кв. м за 12,5 млн рублей
Четырехкомнатная квартира, 120 кв. м за 12,5 млн рублей
Авито

Размеры четырешки совсем не маленькие — 120 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит 104 тыс. рублей.

Квартира находится на последнем этаже трехэтажного таунхауса. Продавцы отмечают покой и тишину поселка Солнечная поляна. Рядом раскинулась березовая роща.

В квартире несколько уровней за счет высоких потолков — от трех до семи метров. Стены отделали декоративной штукатуркой, на полах — ламинат. На второй этаж ведет каменная лестница.

На первом этаже находятся просторный холл, кухня и гостиная с камином. Есть выход на балкон.

Второй этаж занимают три просторные комнаты — одна взрослая и три детские. Также есть гардеробная. Кстати, на одном из окон висит небесно-голубая шторка.

Рядом с домом есть детские площадки и хоккейная коробка. А на улице здесь после дождя можно увидеть радугу.

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