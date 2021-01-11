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Недвижимость

Падение цен на жилье спрогнозировали российские эксперты

В 2021 году российский рынок недвижимости ждет охлаждение — даже если Центробанк продолжит снижать ключевую ставку и будет продлена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых, пишет «Российская газета» со ссылкой на прогнозы экспертов.

Недвижимость. Ключи от квартиры.
Недвижимость. Ключи от квартиры.
СС0

По мнению специалистов, стагнация на рынке жилья будет продолжаться в течение 2021 года, а цены на квадратные метры упадут на 5−10% — преимущественно за счет увеличения скидок и популяризации торга.

Стоимость наиболее ликвидных объектов может не снизиться. Возобновление роста цен эксперты прогнозируют не ранее 2022 года.

Некоторые аналитики рынка считают, что в течение 2021 года цены на жилье будут оставаться примерно на том же уровне, что и сейчас, пишет Lenta.ru. Потенциал для роста исчерпан, подчеркивают они.

Менее вероятный прогноз — колебания цен в диапазоне от минус 5 до плюс 5%.

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