Падение цен на жилье спрогнозировали российские эксперты

В 2021 году российский рынок недвижимости ждет охлаждение — даже если Центробанк продолжит снижать ключевую ставку и будет продлена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых, пишет « Российская газета » со ссылкой на прогнозы экспертов.

По мнению специалистов, стагнация на рынке жилья будет продолжаться в течение 2021 года, а цены на квадратные метры упадут на 5−10% — преимущественно за счет увеличения скидок и популяризации торга.

Стоимость наиболее ликвидных объектов может не снизиться. Возобновление роста цен эксперты прогнозируют не ранее 2022 года.

Некоторые аналитики рынка считают, что в течение 2021 года цены на жилье будут оставаться примерно на том же уровне, что и сейчас, пишет Lenta.ru. Потенциал для роста исчерпан, подчеркивают они.

Менее вероятный прогноз — колебания цен в диапазоне от минус 5 до плюс 5%.