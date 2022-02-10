Пара «иголок» для панельных «Елочек»: чем смутил архитекторов проект самого экологичного жилого комплекса Барнаула

Эскизный проект жилого комплекса «Елочки» получил одобрение на заседании первого в 2022 году градостроительного совета. Несмотря на перспективу закладки парка по соседству и поддержку комитета по строительству и архитектуре города, эксперты не сразу дали «зеленый свет» будущему ЖК Юрия Гатилова. Какие сомнения вызвал проект — в материале altapress.ru.

Вечно «зеленый» ЖК

Компания Юрия Гатилова «Строительная инициатива» намерена построить в Индустриальном районе концептуально новый жилой комплекс под названием «Елки». Он разместиться в квартале 2035, ограниченном улицами Сергея Семенова, Христенко, 280-летия Барнаула и 65 лет Победы.

Планируется, что параллельно ул. Христенко вырастут три жилые 16-этажные «панельки». Две из них будут трехсекционными, одна — двухсекционная с помещениями для дошкольной образовательной организации (предположительно на 40 человек) на первом уровне.

Над проектом трудились специалисты бюро «Алтайгражданпроект». Концепцию для будущего ЖК архитекторам «подсказал» парк культуры и отдыха по ул. 65 лет Победы, 20, который застройщик намерен заложить по соседству.

Визуализация проекта жилого комплекса «Елочки» компании «Строительная инициатива». «Алтайгражданпроект».

В ходе презентации было отмечено, что внешне жилой комплекс полностью соответствует своему названию и «зеленому» тренду, что нашло отражение в стилизованных архитектурных формах и отделке фасадов.

«Елочки» в цифрах 3,9 га — расчетная территория

3,2 га — площадь участка под застройку

942 — количество квартир

47,3 тыс. кв. м — общая площадь квартир

1,6 тыс. человек — расчетная численность населения ЖК

Визуализация проекта парка культуры и отдыха на ул. 65 лет Победы , 20. «Альфа-ПроекТ».

Современная зона отдыха

Планируется, что парк займет 4,7 га. Из них более двух гектар будет отданы непосредственно под озеленение. На остальной территории разместятся открытый бассейн, одно- и двухэтажные здания, лужайки для отдыха, беседки, детские игровые площадки и парковки для более чем 300 автомобилей.

Согласно проекту, на территории «зеленой» зоны построят физкультурно-оздоровительный центр, помещения для развлекательных и спортивных мероприятий, игровых автоматов, аттракционов и т.д. Здания из сэндвич-панелей с фасадами природных оттенков не будут превышать 4,5 м.

Визуализация проекта парка культуры и отдыха на ул. 65 лет Победы , 20. «Альфа-ПроекТ».

Большой открытый бассейн с фонтанами и площадкой для шезлонгов архитекторы «Альфа-Проекта» поместили в центре парка. По периметру водного объекта разместятся раздевалки, туалеты, пункт охран и медицинский кабинет.

Как отметил Юрий Гатилов, место для размещения «зеленой» зоны для отдыха было выбрано не случайно. Со всех сторон оно будет огорожено жилой застройкой. Это спасет парк от негативного влияния ближайших автомагистралей. Доступ транспорта на территорию также будет закрыт.

Работа над ошибками

Антон Воробьев призвал членов градсовета одобрить самый экологичный проект жилой застройки. Однако не все коллеги председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула разделили его позицию.

Визуализация проекта парка культуры и отдыха на ул. 65 лет Победы , 20. «Альфа-ПроекТ».

Во-первых, экспертов смутило количество парковок и их расположение относительно жилых зданий и мест для отдыха и занятий спорта. Представитель проектной организации не смог назвать точные цифры их удаленности от ключевых точек, чтобы убедить архитекторов в соответствии проекта градостроительным нормам.

Визуализация проекта жилого комплекса «Елочки» компании «Строительная инициатива». «Алтайгражданпроект».

Это привело некоторых участников заседания в некоторое недоумение. Проектировщикам порекомендовали доработать данный вопрос и рассмотреть возможность размещения на территории ЖК подземного паркинга.

Во-вторых, эксперты отметили, что в эскизном проекте нет планировочных решений для обеспечения прямого доступа горожан в парк.

«Он откровенно отгорожен от жилой зоны парковками», — подчеркнули на заседании.

«Согласен с критикой. Дворовое пространство мы сделали замкнутым, закрытым от проезда автомобилей. Что касается выходов, то мы доработаем проект и сделаем красивую огороженную площадку, которая обеспечит беспрепятственный доступ жители на территорию зеленой зоны», — отметил Юрий Гатилов.

Члены градостроительного совета все же одобрили проект жилого комплекса «Елочки», но с условием внесения в него изменений с последующим согласованием в рабочем порядке.