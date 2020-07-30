Пациент скорее жив: как себя чувствует строительный рынок Алтая и России летом 2020-го

Портал erzrf.ru опубликовал очередной аналитический обзор «Строительство жилья профессиональными застройщиками». Сухим языком цифр и графиков статистика рассказала о том, как отрасль выживает последние 3 года (с декабря 2017 и по настоящее время). В частности, выяснилось что число возводимых в России жилых объектов уменьшилось почти на 20%, а стоимость квадратного метра снова выросла — до 86 тыс. рублей.

Строить стали меньше

Проанализировав сайты и проектные декларации застройщиков на территории России на июль 2020 года, аналитики портала выявили 11,5 тыс. строящихся домов. Это самый низкий показатель за последние 3 года.

Анализ строительного рынка России erzf.ru

На графике хорошо видно, что после всплеска декабря 2018-го (16 198 домов), кривая, преодолев небольшое пике февраля 2019-го (14 897 домов), в июле 2020-го уверенно провалилась в яму, достигнув исторического минимума

Общий объем строительства, начиная с декабря 2018 года, тоже плавно снизился. В 2020-ом он достиг показателей апреля 2018-го. Домов стали строить меньше, но сами здания значительно вытянулись. В ситуации дефицита земли девелоперы стараются строить так, чтобы вместить большие объемы жилья на меньших площадях участков под застройку.

Хороший пример — новый проект ЖК «Адалин-Строя», который будет реализован в Барнауле на улице Власихинской, 65. Планируется, что высота флагманского здания комплекса достигнет 18 этажей. По федеральным меркам это, конечно, далеко не рекорд. Самым высоким строящимся домом стал 71-этажный многоквартирный дом в ЖК «Capital Towers» в Москве, который строит"Capital Group".

ЖК «Остров Гранд» realtymarkt.ru

Ну, а гигантом среди будущих новостроек в России до сих пор остается многоквартирный дом в ЖК «Остров Гранд» (Республика Башкортостан), который возводит «Специализированный застройщик ДИОНИС». Общая площадь здания составляет небывалые на сегодняшний день 152 306 кв. м.

Все выше и выше

О чем еще говорит аналитика? Практически треть возводимых новостроек (28,8%) приходится на дома, высотой 18−24 этажа. А доля высотного строительства (25 и более этажей) в Российской Федерации составляет 24,7%.

Кривая этажности, начиная с декабря 2017 года (16,1 этажей на кв. м) уверенно устремляется вверх и упирается в максимальную точку июля 2020-го (18,2 этажей на кв. м). Эти цифры вполне вписываются в современные тенденции. По понятным причинам девелоперы проектируют высотки максимально разрешенной этажности.

Кстати, доля высотного строительства домов в 25 и более этажей в России по сравнению с 2017-м годом (14,5%) выросла на 10,2%, и достигла показателя в 24,7%. Понятно, что в условиях дефицита земли под застройку, многоэтажки будут расти только вверх, догоняя дубайские небоскребы.

erzrf.ru

Что касается Алтайского края, то он вошел в ТОП-20 регионов по средней этажности, в регионе она составляет 17,1 этажа на кв. м. На первом месте Москва (24,3 этажа на кв. м), замыкает список Камчатский край (3 этажа на кв. м). При этом средняя этажность жилых единиц в строящихся домах Российской Федерации, разрешение на строительство которых выдано в 2020 году, составляет 18 этажей.

Кто и сколько строит?

Аналитики не обошли вниманием и долю каждого региона из общего объема жилищного строительства. Здесь Алтайский край вошел в топ-20 — на него приходится 1%. Первые две строчки рейтинга занимает Москва (15,3%) и Санкт-Петербург — 11,3%. Республика Алтай плетется в хвосте — статистика насчитала всего 4 строящихся дома на весь регион. Замыкает список Камчатский край, где по данным портала возводится всего 1 дом.

Анализ строительного рынка России erzrf.ru

Алтайскому краю удалось войти в топ-100 девелоперов, чьими усилиями возводится наибольший объем жилых квадратных метров. В частности, «Жилищная инициатива» заняла 77 место, а ГК «Союз» — почетное 91-е. На каждого из застройщиков приходится по 0,2% от всего объема возводимого жилья.

Ценник как на дрожжах

Анализ строительного рынка России

В июне 2020 года средневзвешенная цена предложения на российском рынке строящейся жилой недвижимости составила 86 013 рублей за квадратный метр. Это на 9,1% (7,1 тыс. рублей) больше, чем в январе этого года. В конце 2017 года цена жилого «квадрата» стоила 64 672 тыс. рублей, это почти на 25% ниже показателей июля этого года. При этом только за последние 12 месяцев она выросла на 18,6% или на 13,4 тыс рублей.

Вероятно, что это не предел и ценник на новостройки будет расти, о чем не раз уже говорили как застройщики, так и риэлторы.