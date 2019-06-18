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Недвижимость

Переселению стоп: ветхое жилье в России признают пригодным для проживания

Минстрой готовит серьезное изменение механизма переселения людей из непригодных для жизни домов. Так, ведомство хочет узаконить понятие «ветхое жилье» и отделить его от «аварийного».

Барнаульский Поток. Ветхое жилье.
Барнаульский Поток. Ветхое жилье.
Анна Зайкова

Документ закрепит в законе понятие «ветхое жилье», которое не угрожает жизни и здоровью граждан, а значит, будет и дальше эксплуатироваться и включаться в программу капитального ремонта.

«Разница между аварийным и ветхим жильем существенная. Первое создает угрозу жизни и здоровью граждан и требует обязательного отселения, второе таких угроз не создает», — пояснили «Известиям» в Минстрое.

Для признанного жилья ветхим будет утверждаться краткосрочный план необходимых работ, пишет ura.ru. Работы будет оплачивать фонд капремонта, а само здание будет находиться на регулярном контроле ответственных органов. Законопроект планируют внести до конца июня.

Проект позволит «прикрыть лазейки» для местных администраций и застройщиков при расселении, считает министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. По его словам, нередко застройщик на интересующей его площадке сносит все стоящие на ней дома, несмотря на то, что только часть из них признаны аварийными.

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