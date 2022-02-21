21 февраля
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Недвижимость

Более 2 тысяч переселенцев из ветхих домов ждут новое жилье в Барнауле

В Барнауле расселили почти половину жильцов аварийных и ветхих домов, переселение которых запланировано до 2025 года. Об этом шла речь на аппаратном совещании в администрации города.

Аварийное жилье. Балкон.
Аварийное жилье. Балкон.
Анна Зайкова

По программе на 2019−2025 годы в краевой столице предстоит расселить 4 103 человек из 156 многоквартирных домов, которые признали аварийными до 2017 года, рассказал председатель комитета ЖКХ Денис Ращепкин.

По его словам, уже удалось расселить 1 880 человек из 825 помещений общей площадью более 31 тыс.кв.м. На это потратили 1,8 млрд рублей.

В 2022 году планируется расселить жильцов еще из 912 помещений.

«В 2023 году реализации Программы должна быть завершена в полном объеме, поскольку с августа 2021 года ее реализация осуществляется в укоренном порядке», — сообщил Рашепкин.

Он отметил, что в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Барнаул — комфортный город на 2015−2030 годы» также шла работа по переселению граждан, проживающих в домах, признанных аварийными после 2017 года, которые не вошли в краевую программу.

В 2021 году по этой программе расселили 100 помещений.

«Этот вопрос находится на постоянном контроле. Кроме выполнения мероприятий, предусмотренных программой, в районах города важно продолжать мониторинг технического состояния домов, признанных аварийными и ожидающих своей очереди на расселение. Своевременно проводить мероприятия по расчистке кровель. Безопасность проживающих там людей должна быть в приоритете», — подчеркнул глава города Вячеслав Франк.

Ранее в Тальменке на 53-летнюю женщину обрушились и насмерть придавили потолочные перекрытия в аварийном доме.

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