Первый покупатель квартиры в 75-метровом доме с площадкой для йоги будет жить в «Шоколаде»

В краевой столице зарегистрирован первый договор долевого участия (ДДУ) в строительстве на квартиру в доме жилого комплекса «Шоколад». У высотки максимально допустимая на сегодняшний день высота — 75 метров. Документ уже прошел регистрацию в управлении Россреестра Алтайского края, сообщила Инспекция строительного и жилищного надзора региона.

Компания «Строительный камень» будет строить свою высотку в Индустриальном районе на Павловском тракте, 205-а. Об этом стало известно еще в марте этого года. В апреле на его эскроу-счет упали первые деньги.

Согласно действующему законодательству в сфере строительства, девелопер не сможет воспользоваться средствами дольщиков до тех пор, пока не введет объект в эксплуатацию. Как указано на сайте жилинспекции, завершение работ намечено на четвертый квартал следующего года. Дольщики должны получить ключи от своих квартир не позднее второго квартала 2023 года.

Что известно о самом объекте

Судя по информации с официального сайта «Строительного камня», это будет 17-этажная высотка. Инспекция строительного и жилищного надзора региона говорит о 19-этажном объекте.

Эскизы проекта 75-метрового жилого дома на Павловском тракте , 205-а. Сайт ИСК «Строительный камень».

Общим остается количество квартир. В ЖК «Шоколад» их 186. В доме общей площадью более 12 тыс. кв. метров разместятся одно, двух и трехкомнатные квартиры, размером от 38 до 83 кв. м. Для дома был выбран стиль лофт, предполагающий стены с декором «под кирпич» и витражные окна.

Фишкой проекта стала двухуровневая площадка с парковкой под навесом, зонами для гимнастики, стритбола и йоги на свежем воздухе, поле для мини-футбола и баскетбола. С обратной стороны дома будет расположена изолированная от транспортных потоков детская площадка.