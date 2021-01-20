Песенка спета? В Барнауле известный караоке-клуб «Джем» выставили на продажу

Объявление о продаже знакового места для барнаульских меломанов и любителей петь не так давно появилось на сайте «Авито». Яркие, узнаваемые интерьеры помещений на ул. Шумакова, 59 оценили в 40 тыс. рублей за квадратный метр. Общая площадь коммерческой недвижимости — 365 кв. м. Клуб продают за 14,6 млн рублей.

В Барнауле продается помещения на ул. Шумакова, 59, где находится караоке-клуб "Джем".

«Прикормленное» место

В объявлении помещения, где сейчас располагается караоке-бар, называют «действующим кафе». В его тексте отмечается, что здание с коммерческими «квадратами» находится в шаговой доступности от новой «Ленты». Местоположение объекта отличается транспортной доступностью и хорошим пешеходным трафиком.

Помещения, выставленные на продажу, находятся в трехэтажном административном здании, которое стоит на участке, площадью 2 тыс. кв. м.

В доме, по соседству с «Джемом», разместились не менее интересные места для отдыха горожан. В частности, ресторан «Гигант-суши», гостиница с сауной под названием «Малибу» и «Сауна Востока». Недостатка в клиентах точно не будет.

В Барнауле продается помещения на ул. Шумакова , 59 , где находится караоке-клуб «Джем». «Авито».

В говорится, что часть оборудования включена в стоимость недвижимости. Судя по первой строчке, возможно, имеется в виду та его часть, которая относится к кухне и кафе.

Сто лет продается

В Барнауле продается помещения на ул. Шумакова , 59 , где находится караоке-клуб «Джем». «Авито».

В караоке-клубе «Джем» опровергли информацию о продаже занимаемых помещений. Заведение не является собственником, а снимает свои «квадраты» у арендодателя, имя которого пока выяснить не удалось.

Девушка на другом конце провода отметила, что знает о появлении объявления на сайте по продаже недвижимости и даже упомянула о разговоре на эту тему с арендодателем, но о договоренностях с собственником недвижимости предпочла умолчать. Тем не менее, съезжать «Джем» пока не собирается.

«Это помещение уже сто лет продается. Если серьезно, то лет пять точно. И, думаю, будет еще столько же продаваться. Поэтому пока все спокойно и никаких изменений в ближайшее время не ожидается», — пояснили в караоке-клубе.

На сегодняшний день работа заведения идет в прежнем режиме. Каждый вечер караоке-клуб открывает двери для своих гостей.

А тем временем общее количество просмотров объявления о продаже помещений на ул. Шумакова, 59 уже перевалило за 3,5 тыс.

Немного о «Джеме»

В Барнауле продается помещения на ул. Шумакова , 59 , где находится караоке-клуб «Джем». «Авито».

О караоке-клубе «Джем» известно немного. Это одно из популярных развлекательных заведений, где гости могут не только продемонстрировать свои вокальные данные и почувствовать себя, но и хорошо провести время.

Заведение изменило свой формат. Здесь появился новый звук, бэк-вокал. Как и прежде всех посетителей ждет приятная атмосфера.

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