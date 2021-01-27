«Квадратные пироги», разогретые спросом. В Алтайском крае застройщики перевыполнили показатели национального проекта

В 2020 году в регионе был превышен целевой показатель национального проекта по возведению жилья. Из-за введения льготной ипотеки спрос настолько разогрелся, что люди начали скупать недвижимость, как горячие пирожки. Так тысячи семей улучшили свои жилищные условия, а застройщики удержались на плаву, не уменьшая темпы строительства даже в кризис. Об этом сегодня, 27 января, в ходе онлайн-пресс-конференции журналистам рассказал министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.

Он пояснил, что возведения жилья — одно из приоритетных направлений развития строительной отрасли. В прошлом году он показал стабильный рост, как по отношению к аналогичному периоду 2019-го, так и в сравнении с нормативами национального проекта «Жилье и городская среда».

Новостройки. Барнаул. Центр. Altapress.ru

В 2020-ом был перевыполнен план по строительству в 800 тыс. «жилых квадратов». Иван Гилев пояснил, что было введено в эксплуатацию 826 тыс. кв. м., что на 9% больше, чем в 2019-м. Из них 485,8 тыс. кв. м. — многоквартирные дома, 340,6 тыс. кв. м. — индивидуальное жилищное строительство.

«В этом году коронавирус и снижение деловой активности могли помешать развитию отрасли, но этого не произошло благодаря своевременной поддержке федеральных властей. В частности, снижению ипотечных ставок после введения программы льготного кредитования под низкий процент в 6,5%. Как следствие, значительного увеличился спрос на жилье, и строители на него отреагировали, удержав темпы возведения объектов», — рассказал министр.

Новостройки в Барнауле. Altapress.ru

В то же время министр заверил, несмотря на разогретый в 2020 году спрос на недвижимость, опасаться снижения интереса покупателей не стоит.

«Даже в случае отмены ипотеки под 6,5% в 2022 году, при сохранении сложившейся средней ставки на жилищные кредиты, спрос также не должен значительно снизиться», — пояснил он.

Кроме того, в ходе пресс-конференции были затронуты вопросы дефицита земли для комплексного строительства, перехода застройщиков на проектное финансирование и эскроу-счета, переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и т .д.

Более подробный разбор «строительных» итогов прошлого года и анализа работы отрасли в новом читайте на altapress.ru в ближайшее время в рубрике «Недвижимость».