Планетарий, прощай. Как выглядит здание, где размещался столп популяризации науки о космосе в Барнауле

Здание в барнаульском парке «Изумрудный», где долгое время работал планетарий, готовится к кардинальным переменам. Здесь откроется Крестовоздвиженский храм. Дело осталось за малым — отремонтировать строение и наполнить его новым содержанием. Как выглядит будущий культовый объект сейчас и что его ждет в ближайшее время — в репортаже altapress.ru.

Барнаульский планетарий — один из старейших в России. Его главная задача — популяризация естественнонаучных знаний в области космоса. В прошлом году научно-просветительное учреждение переехало из здания, где в свое время находился православный храм, на новое место, в здании бывшего кинотеатра «Родина».

В середине февраля 2022-го планетарий нового формата открыл свои двери для посетителей. А уже 26-го с фасада его бывшего дома, где он размещался с 1950 года, сняли узнаваемую синюю вывеску с большими белыми буквами.

Кирпичное здание в парке «Изумрудный» является объектом культурного значения. Несколько лет назад его передали Барнаульской епархии Русской православной церкви. Бюрократические нюансы улаживались с 2014 по 2019 годы. До 2022-го шли подготовительные работы, в том числе переезд планетария.

Православный храм в парке «Изумрудный», где располагался барнаульский планетарий. Дмитрий Лямзин.

Как рассказал «Вечернему Барнаулу» секретарь Барнаульской епархии протоиерей Георгий Крейдун, храм начнут ремонтировать уже в этом году, чтобы после открыть для прихожан.

«В настоящее время завершается подготовка необходимой документации, получение разрешения на первый этап ремонтных работ. В него входит замена кровли, ряд технических и косметических мероприятий. Поэтому надеемся, что епархия сможет своими силами завершить первый этап работ достаточно оперативно», — пояснил изданию Крейдун.

Он подчеркнул: все ремонтные мероприятия согласуются с Алтайохранкультурой.

Памятник культурного наследия , где размещался планетарий. Vk.com.

Сейчас здание закрыто для посетителей. Не пустили сюда и корреспондентов altapress.ru, пояснив, что пока религиозная организация не готова давать разрешение на фотосъемку.

Наш фотокорреспондент все же отправился на место, чтобы зафиксировать, как сейчас выглядит бывший дом планетария. Каким он станет потом — мы узнаем после ремонта.

Кстати, накануне один из горожан поделился с подписчиками барнаульского краеведа Даниила Дегтярева фотографией храма изнутри. Фото было опубликовано на странице общественника «Вконтакте».