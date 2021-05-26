Плюсы и минусы тихих районов Барнаула

В столице Алтайского края застройка идет семимильными шагами. Жилые комплексы растут как грибы после дождя, а кварталы расширяются до невероятных размеров. Это говорит о том, что Барнаул приближается к стандартам мегаполиса и нужно привыкать к новому ритму с огромным количеством соседей и бесконечными пробками.

Но наряду с такими огромными кварталами появляются и тихие районы с не менее современными зданиями, но совсем иным темпом жизни. К примеру, застройщики облюбовали район Змеиногорского тракта, напротив лыжной базы «Динамо». И этому есть логическое объяснение. Рядом с трактом расположен лесной массив, знаменитый барнаульский лес. Кстати, именно с таким названием здесь возводится новый жилой комплекс с видом на Обь и по соседству с санаторием «Барнаульский». Это два многоквартирных 8-ми и 9-ти этажных жилых дома с монолитными железобетонными стенами.

Плюсов проживания здесь не мало: в каждом доме небольшое количество квартир, а следовательно, во дворе тихо и спокойно. Высокая теплоизоляция, красивая фасадная штукатурка, трехметровые потолки в квартире и всё это, не считая своей газовой котельной. Не секрет, что все мы хотим горячую воду без перерыва, а «коммуналку» без лишних переплат. Те, кто разбирается в тонкостях строительства оценят наличие технического этажа с естественной вентиляцией и отсутствием обратной тяги в квартире.

В уютных дворах есть где разгуляться всей семьей с домашними питомцами. ЖК «Барнаульский лес» расположен на площади 1.1 Га. У каждого дома большая прилегающая территория, которая граничит с лесным массивом. После пробежки на свежем воздухе можно спокойно покормить белочек, которых немало в расположенном по соседству санатории «Барнаульский». Отсюда без пробок легко уехать даже на автобусе или трамвае в центр города всего за 10 минут, а остановка всего 200 метров от дома. Для автомобилистов предусмотрена большая уличная парковка. Сдача дома уже в этом году.

Помимо плюсов есть и свои минусы. Пока здесь нет супермаркетов и крупных торговых центров. Отсутствует подземная парковка. Прохладный, но всегда свежий ветерок с Оби — климатическая особенность этого района.

ЖК «Барнаульский лес». ООО «Оникс»

Впрочем, если вам по душе тихий район, где рядом есть магазины, детские сады и другие социальные объекты, то ЖК «Юбилейный» на ул. Юрина, 168к, весьма удачный вариант.

Жилой комплекс располагается в динамично развивающемся районе Барнаула. Здесь имеется доступ к социальной и деловой инфраструктуре, торговым центрам и крупным транспортным развязкам — к улице Юрина и к первому Малаховскому кольцу. Два многоквартирных 17-ти этажных дома строятся из кирпича и экологичных материалов. Одно из преимуществ- внутренняя территория и благоустройство.

ЖК «Юбилейный». ООО «Градос» ЖК «Юбилейный». ООО «Градос» ЖК «Юбилейный». ООО «Градос» ЖК «Юбилейный». ООО «Градос» ЖК «Юбилейный». ООО «Градос» ЖК «Юбилейный». ООО «Градос» ЖК «Юбилейный». ООО «Градос» ЖК «Юбилейный». ООО «Градос»

Предусмотрен совершенно безопасный закрытый двор с детскими игровыми и спортивными площадками. Подземная парковка с лифтом не менее весомый аргумент для автовладельцев, а наличие продуктового супермаркета, медцентра, кафе и аптеки на первом этаже явно придется по вкусу всем жителям. Рядом детский сад фитнес-центр и парк отдыха «Юбилейный». Кстати, в ближайшие два года его обещают возродить и облагородить. В двух шагах остановка общественного транспорта. Сдача дома- 4 квартал 2022 года.

Из недостатков — поблизости располагаются несколько больниц и пожарная часть. Впрочем, для кого-то такое соседство можно отнести к достоинствам. Улица Юрина весьма загружена, но зато отсюда можно уехать в любой район города даже на автобусе.

ЖК «Юбилейный». ООО «Градос»

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