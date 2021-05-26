Плюсы и минусы тихих районов Барнаула

Но наряду с такими огромными кварталами появляются и тихие районы с не менее современными зданиями, но совсем иным темпом жизни. К примеру, застройщики облюбовали район Змеиногорского тракта, напротив лыжной базы «Динамо». И этому есть логическое объяснение. Рядом с трактом расположен лесной массив, знаменитый барнаульский лес. Кстати, именно с таким названием здесь возводится новый жилой комплекс с видом на Обь и по соседству с санаторием «Барнаульский». Это два многоквартирных 8-ми и 9-ти этажных жилых дома с монолитными железобетонными стенами.
Плюсов проживания здесь не мало: в каждом доме небольшое количество квартир, а следовательно, во дворе тихо и спокойно. Высокая теплоизоляция, красивая фасадная штукатурка, трехметровые потолки в квартире и всё это, не считая своей газовой котельной. Не секрет, что все мы хотим горячую воду без перерыва, а «коммуналку» без лишних переплат. Те, кто разбирается в тонкостях строительства оценят наличие технического этажа с естественной вентиляцией и отсутствием обратной тяги в квартире.
В уютных дворах есть где разгуляться всей семьей с домашними питомцами. ЖК «Барнаульский лес» расположен на площади 1.1 Га. У каждого дома большая прилегающая территория, которая граничит с лесным массивом. После пробежки на свежем воздухе можно спокойно покормить белочек, которых немало в расположенном по соседству санатории «Барнаульский». Отсюда без пробок легко уехать даже на автобусе или трамвае в центр города всего за 10 минут, а остановка всего 200 метров от дома. Для автомобилистов предусмотрена большая уличная парковка. Сдача дома уже в этом году.
Помимо плюсов есть и свои минусы. Пока здесь нет супермаркетов и крупных торговых центров. Отсутствует подземная парковка. Прохладный, но всегда свежий ветерок с Оби — климатическая особенность этого района.
Впрочем, если вам по душе тихий район, где рядом есть магазины, детские сады и другие социальные объекты, то ЖК «Юбилейный» на ул. Юрина, 168к, весьма удачный вариант.
Жилой комплекс располагается в динамично развивающемся районе Барнаула. Здесь имеется доступ к социальной и деловой инфраструктуре, торговым центрам и крупным транспортным развязкам — к улице Юрина и к первому Малаховскому кольцу. Два многоквартирных 17-ти этажных дома строятся из кирпича и экологичных материалов. Одно из преимуществ- внутренняя территория и благоустройство.
Предусмотрен совершенно безопасный закрытый двор с детскими игровыми и спортивными площадками. Подземная парковка с лифтом не менее весомый аргумент для автовладельцев, а наличие продуктового супермаркета, медцентра, кафе и аптеки на первом этаже явно придется по вкусу всем жителям. Рядом детский сад фитнес-центр и парк отдыха «Юбилейный». Кстати, в ближайшие два года его обещают возродить и облагородить. В двух шагах остановка общественного транспорта. Сдача дома- 4 квартал 2022 года.
Из недостатков — поблизости располагаются несколько больниц и пожарная часть. Впрочем, для кого-то такое соседство можно отнести к достоинствам. Улица Юрина весьма загружена, но зато отсюда можно уехать в любой район города даже на автобусе.
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Предложение ограничено и действует
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