26 мая 27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость
224

Плюсы и минусы тихих районов Барнаула

В столице Алтайского края застройка идет семимильными шагами. Жилые комплексы растут как грибы после дождя, а кварталы расширяются до невероятных размеров. Это говорит о том, что Барнаул приближается к стандартам мегаполиса и нужно привыкать к новому ритму с огромным количеством соседей и бесконечными пробками.

ЖК "Барнаульский лес».
ЖК "Барнаульский лес».
ООО «Оникс»

Но наряду с такими огромными кварталами появляются и тихие районы с не менее современными зданиями, но совсем иным темпом жизни. К примеру, застройщики облюбовали район Змеиногорского тракта, напротив лыжной базы «Динамо». И этому есть логическое объяснение. Рядом с трактом расположен лесной массив, знаменитый барнаульский лес. Кстати, именно с таким названием здесь возводится новый жилой комплекс с видом на Обь и по соседству с санаторием «Барнаульский». Это два многоквартирных 8-ми и 9-ти этажных жилых дома с монолитными железобетонными стенами.

Плюсов проживания здесь не мало: в каждом доме небольшое количество квартир, а следовательно, во дворе тихо и спокойно. Высокая теплоизоляция, красивая фасадная штукатурка, трехметровые потолки в квартире и всё это, не считая своей газовой котельной. Не секрет, что все мы хотим горячую воду без перерыва, а «коммуналку» без лишних переплат. Те, кто разбирается в тонкостях строительства оценят наличие технического этажа с естественной вентиляцией и отсутствием обратной тяги в квартире.

В уютных дворах есть где разгуляться всей семьей с домашними питомцами. ЖК «Барнаульский лес» расположен на площади 1.1 Га. У каждого дома большая прилегающая территория, которая граничит с лесным массивом. После пробежки на свежем воздухе можно спокойно покормить белочек, которых немало в расположенном по соседству санатории «Барнаульский». Отсюда без пробок легко уехать даже на автобусе или трамвае в центр города всего за 10 минут, а остановка всего 200 метров от дома. Для автомобилистов предусмотрена большая уличная парковка. Сдача дома уже в этом году.

Помимо плюсов есть и свои минусы. Пока здесь нет супермаркетов и крупных торговых центров. Отсутствует подземная парковка. Прохладный, но всегда свежий ветерок с Оби — климатическая особенность этого района.

ЖК &quot;Барнаульский лес».
ЖК «Барнаульский лес».
ООО «Оникс»

Впрочем, если вам по душе тихий район, где рядом есть магазины, детские сады и другие социальные объекты, то ЖК «Юбилейный» на ул. Юрина, 168к, весьма удачный вариант.

Жилой комплекс располагается в динамично развивающемся районе Барнаула. Здесь имеется доступ к социальной и деловой инфраструктуре, торговым центрам и крупным транспортным развязкам — к улице Юрина и к первому Малаховскому кольцу. Два многоквартирных 17-ти этажных дома строятся из кирпича и экологичных материалов. Одно из преимуществ- внутренняя территория и благоустройство.

ЖК «Юбилейный».
ЖК «Юбилейный».
ООО «Градос»
ЖК «Юбилейный».
ЖК «Юбилейный».
ООО «Градос»
ЖК «Юбилейный».
ЖК «Юбилейный».
ООО «Градос»
ЖК «Юбилейный».
ЖК «Юбилейный».
ООО «Градос»
ЖК «Юбилейный».
ЖК «Юбилейный».
ООО «Градос»
ЖК «Юбилейный».
ЖК «Юбилейный».
ООО «Градос»
ЖК «Юбилейный».
ЖК «Юбилейный».
ООО «Градос»
ЖК «Юбилейный».
ЖК «Юбилейный».
ООО «Градос»

Предусмотрен совершенно безопасный закрытый двор с детскими игровыми и спортивными площадками. Подземная парковка с лифтом не менее весомый аргумент для автовладельцев, а наличие продуктового супермаркета, медцентра, кафе и аптеки на первом этаже явно придется по вкусу всем жителям. Рядом детский сад фитнес-центр и парк отдыха «Юбилейный». Кстати, в ближайшие два года его обещают возродить и облагородить. В двух шагах остановка общественного транспорта. Сдача дома- 4 квартал 2022 года.

Из недостатков — поблизости располагаются несколько больниц и пожарная часть. Впрочем, для кого-то такое соседство можно отнести к достоинствам. Улица Юрина весьма загружена, но зато отсюда можно уехать в любой район города даже на автобусе.

ЖК «Юбилейный».
ЖК «Юбилейный».
ООО «Градос»

Купить квартиры в строящихся домах можно напрямую от застройщиков. Сейчас действуют скидки на 3-х и 4-х комнатные квартиры. Запишитесь на экскурсию по телефону: +7 (3852) 570−120

Предложение ограничено и действует до 30.06.2021 г. Подробности по телефону в Барнауле +7 (3852) 570−120.

Застройщик ООО «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Застройщик ООО «Градос». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

  • Реклама
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость