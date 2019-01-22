По-настоящему просторные планировки: квартиры в семейном доме «Добрыня»

В конце 2018 года СЗ ИСК"Алгоритм" начали строительство нового уникального объекта. Идея создания ЖК «Добрыня» основывается на важности семейных ценностей и скреп, ведь здоровые и крепкие семьи это наше будущее.

«Семейный дом» — о чем вы думаете, читая эти слова? Скорее всего об уюте, тепле и максимальном комфорте для вас и ваших близких. Жилой комплекс «Добрыня» отвечает всем требованиям современной семьи, начиная от развитой инфраструктуры района, заканчивая просторными и эргономичными планировками квартир.

Из чего складывается уникальность места расположения жилого комплекса?

Близость школ и детских садов. Чтобы добраться до ближайшей школы вам нужно пройти пешком всего 500 метров , а до детского сада — 240 метров. Причем в шаговой доступности расположились 6 детских садов и 3 школы. Парк для семейных прогулок и развлечений — совсем рядом. ЖК «Добрыня» возводится по соседству с городским парком отдыха «Эдельвейс», всем известная зеленая зона , с парком аттракционов , беседками , а зимой — с организованным катком. Развитая транспортная структура. Пересечение транспортных артерий ул. Юрина и ул. Попова , создает всесторонний доступ к любой точке города. Общественный транспорт представлен маршрутными такси , автобусами , троллейбусами и трамвайной линией. Кстати , дом отдален от красной линии ул. Юрина , что изолирует жильцов от шума улиц. Наполненность района продуктовыми магазинами , кондитерскими и точками продаж продукции общего потребления. На расстоянии одного километра расположены торговые центры , «Лента» и тренажерный зал. В итоге жильцы получают доступ ко всему , что обеспечит комфортное проживание и закроет любые потребности семьи.

Выгодное расположение ЖК «Добрыня». Источник: ООО «СЗ ИСК «Алгоритм»

На первых этажах ЖК «Добрыня» отсутствуют коммерческие помещения, что создаст дружественную атмосферу и избавит жителей от лишних беспокойств.

Планировочные решения семейного дома значительно выделяются своими размерами и продуманностью. В доме запланированы минимум однокомнатных квартир (всего 32), основной акцент сделан на вместительных двух и трехкомнатных, задавая новые стандарты домостроения — с заботой о жильцах. В 47-ми квартирах проект предусматривает 2 санузла!

Планировка. Источник: ООО «СЗ ИСК «Алгоритм»

Здание будет оборудовано большой придомовой территорией, с озеленением и площадками для отдыха. Причем площадка для отдыха детей и взрослых будет раздельной. Как и во всех последних проектах СЗ ИСК «Алгоритм», территория спроектирована по технологии «Безопасный двор», что ограничивает доступ транспорта в пешеходную зону. Сочетание проектных особенностей и развитости района создаст благоприятную среду для жизни и укрепления отношений внутри семьи.

Придомовая территория ЖК «Добрыня». Источник: ООО «СЗ ИСК «Алгоритм»

Купить квартиру в этом доме вы можете как за наличный расчет, так и с привлечением ипотечного кредитования или жилищных сертификатов.

Оформление ипотеки легко доступно в отделе продаж застройщика и осуществляется бесплатно, как и полное ведение сделки.

Забронировать квартиру своей мечты можно на сайте компании или по телефону в отделе продаж: 8 (3852) 72-00-82 , бронирование так же производится бесплатно!

Застройщик: ООО «СЗ ИСК «Алгоритм». Проектная декларация на сайте alg22.ru. Банки партнеры: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО).