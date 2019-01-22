По-настоящему просторные планировки: квартиры в семейном доме «Добрыня»

«Семейный дом» — о чем вы думаете, читая эти слова? Скорее всего об уюте, тепле и максимальном комфорте для вас и ваших близких. Жилой комплекс «Добрыня» отвечает всем требованиям современной семьи, начиная от развитой инфраструктуры района, заканчивая просторными и эргономичными планировками квартир.
Из чего складывается уникальность места расположения жилого комплекса?
- Близость школ и детских садов. Чтобы добраться до ближайшей школы вам нужно пройти пешком всего 500 метров, а до детского сада — 240 метров. Причем в шаговой доступности расположились 6 детских садов и 3 школы.
- Парк для семейных прогулок и развлечений — совсем рядом. ЖК «Добрыня» возводится по соседству с городским парком отдыха «Эдельвейс», всем известная зеленая зона, с парком аттракционов, беседками, а зимой — с организованным катком.
- Развитая транспортная структура. Пересечение транспортных артерий ул. Юрина и ул. Попова, создает всесторонний доступ к любой точке города. Общественный транспорт представлен маршрутными такси, автобусами, троллейбусами и трамвайной линией. Кстати, дом отдален от красной линии ул. Юрина, что изолирует жильцов от шума улиц.
- Наполненность района продуктовыми магазинами, кондитерскими и точками продаж продукции общего потребления. На расстоянии одного километра расположены торговые центры, «Лента» и тренажерный зал. В итоге жильцы получают доступ ко всему, что обеспечит комфортное проживание и закроет любые потребности семьи.
На первых этажах ЖК «Добрыня» отсутствуют коммерческие помещения, что создаст дружественную атмосферу и избавит жителей от лишних беспокойств.
Планировочные решения семейного дома значительно выделяются своими размерами и продуманностью. В доме запланированы минимум однокомнатных квартир (всего 32), основной акцент сделан на вместительных двух и трехкомнатных, задавая новые стандарты домостроения — с заботой о жильцах. В 47-ми квартирах проект предусматривает 2 санузла!
Здание будет оборудовано большой придомовой территорией, с озеленением и площадками для отдыха. Причем площадка для отдыха детей и взрослых будет раздельной. Как и во всех последних проектах СЗ ИСК «Алгоритм», территория спроектирована по технологии «Безопасный двор», что ограничивает доступ транспорта в пешеходную зону. Сочетание проектных особенностей и развитости района создаст благоприятную среду для жизни и укрепления отношений внутри семьи.
Купить квартиру в этом доме вы можете как за наличный расчет, так и с привлечением ипотечного кредитования или жилищных сертификатов.
Оформление ипотеки легко доступно в отделе продаж застройщика и осуществляется бесплатно, как и полное ведение сделки.
Забронировать квартиру своей мечты можно на сайте компании или по телефону в отделе продаж:
Застройщик: ООО «СЗ ИСК «Алгоритм». Проектная декларация на сайте alg22.ru. Банки партнеры: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО).