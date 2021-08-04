Директор «Фирсовой Слободы» Михаил Кочетов рассказал порталу altapress.ru , куда компания сместила акценты

Очередной всплеск интереса барнаульцев к частным домам эксперты зафиксировали в 2020 году. В 2021-м прослеживается усиление этой тенденции. При этом выросли и запросы. Теперь горожане очень придирчиво подходят к выбору места жительства. Нужен не просто чистый воздух и земельный надел с инфраструктурой, но и современный, готовый к заселению дом. Сегодня им есть из чего выбрать. К тому же, далеко ходить не придется, ведь «Фирсова Слобода» — это уже не только земельные участки.

С чего все началось

Компания «Фирсова Слобода» на протяжении 15 лет остается одним из лидеров Алтайского края по возведению загородных коттеджных поселков. С 2006 года на участки в микрорайонах с полноценной инфраструктурой переехали более 2 тыс. семей.

А начиналось все с малого. В 2007 году появился микрорайон Фирсова Слобода-1. Компания формировала наделы, подводила к ним коммуникации и строила дороги.

Директор ООО «Фирсова Слобода» Михаил Кочетов. Анна Зайкова

Михаил Кочетов,

директор «Фирсовой Слободы»:

— Нашим первым опытом стал проект, в который мало кто верил. Тогда мы только осваивали технологии работы с большими земельными массивами. Но мы справились. И, честно говоря, по уровню организации проект до сих пор недосягаем для многих конкурентов.

Схема стала давать сбой в 2017—2018 годах. Запросы клиентов изменились — им уже было недостаточно только ровных земельных участков с коммуникациями. Пришло время менять поход. Так появился поселок «Новая Грань».

Как пришли к возведению домов

Вся история Фирсовой Слободы — это пример непрерывного движения. И сегодня компания готова осуществить еще одну заветную мечту ценителей комфортной жизни «на земле».

Девелопер меняет акценты в сторону современного тренда на рынке недвижимости — формированию полноценной экосистемы для жизни за городом. Люди, мечтающие без потери в комфорте сменить урбанистические виды на природные, могут найти свое счастье в поселках нового поколения.

И теперь к земельным участкам, набору коммуникаций, асфальтовым дорогам и уличному освещению добавились готовые коттеджи по цене городской квартиры той же площади.

Поселок «Новая Грань». Дмитрий Лямзин

Михаил Кочетов,

директор «Фирсовой Слободы»:

— После проведения маркетинговых исследований в 2020-м была разработана линейка проектов индивидуальных жилых домов, ориентированных на массовый спрос. А главное, по доступным ценам. В том же году в микрорайоне «Новая Грань» началось возведение опытной партии коттеджей. Теперь любой из них можно просто купить, не тратя время и нервы на затяжное и дорогостоящее строительство.

Есть , на что посмотреть

Любой желающий может воочию убедиться, насколько интересными и удобными получились разработанные проекты. Все дома можно увидеть «живьем» на ул. Окольная в микрорайоне «Новая Грань».

Михаил Кочетов,

директор «Фирсовой Слободы»:

— В настоящий момент в продаже остался только один дом, построенный по проекту «Оптимум». Уютные небольшие коттеджи набирают популярность. Поэтому мы начали возводить в поселке еще восемь домов по проекту «Базис». Продажи начнем осенью.

Отметим, что ранее компания «Фирсова Слобода» пыталась сотрудничать со строительными организациями региона. Но ни одного совместного проекта так и не получилось.

Михаил Кочетов,

директор «Фирсовой Слободы»:

—Никому не интересны маломаржинальные заказы от отдельных частных клиентов. После ряда неудачных попыток привлечь застройщиков со стороны мы создали собственное строительное подразделение. И теперь мы не зависим от сторонних подрядчиков. Мы сами разрабатываем проекты, сами строим и сами отвечаем за качество домов. И краснеть перед клиентами нам точно не придется. В этом я уверен.

Осталось добавить, что в проектируемом микрорайоне «Палитра», к строительству которого «Фирсова Слобода» приступила в этом году, уже зимой 2022-го можно будет предварительно заказать готовые дома по любому из типовых проектов.

Более того, компания планирует расширить линейку, разрабатывая конструктивы новых интересных и доступных коттеджей.

Что предлагает «Фирсова Слобода»

Компания с богатой историей достойно подготовилась. На сегодняшний день в ее арсенале несколько типовых коттеджей. Они отличаются как внутренним наполнением, так и привлекательными ценами.

Дом по проекту «Базис» Цена — до 4,5 млн рублей

Рассчитан на семью из 2−3 человек.

Площадь — около 90 кв. м.

Площадь земельного участка — до 8 соток. Дом по проекту «Твин-хаус» Цена — до 5 млн рублей

Рассчитан на семью из 3−4 человек.

Площадь — около 120 кв. м.

Площадь земельного участка — до 6 соток. Дом по проекту «Оптимум» Цена — до 5,5 млн рублей

Рассчитан на семью из 3−4 человек.

Площадь — около 120 кв. м.

Площадь земельного участка — до 10 соток.

ООО «Фирсова Слобода»

656056, г. Барнаул, проспект Ленина, 10, офис 210

тел. +7 (3852) — 22−62−72

тел. +7 (3852) -22−62−45

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