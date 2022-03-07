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Недвижимость

Почем «Россия» для народа: бывший кинотеатр с бомбоубежищем подорожал на 12 млн рублей

В Барнауле снова выставили на продажу здание бывшего кинотеатра «Россия». Недвижимость подойдет для размещения ТЦ, коворкинг-центра, офиса крупной компании или спортивного комплекса. Владелец готов поторговаться.

ТЦ "Россия" в Барнауле.
ТЦ "Россия" в Барнауле.
yandex.ru/maps

По словам автора объявления на «Авито», владелец фактически продает арендный бизнес. На сегодняшний день якорным арендатором помещений в здании выступает торговая сеть «Магнит». Судя по данным сервиса 2 ГИС, торговые площади снимает еще 31 компания, в том числе сеть аптек «Фармакопейка», Центр киберспорта, «Биолит», магазин одежды «Сударыня» и т.д.

Бывший кинотеатр находится в самом центре краевой столицы, на пр. Ленина, 71. Под зданием построено бомбоубежище.

Автор объявления подчеркивает: это красная линия с большой пешеходной зоной и внушительным трафиком, фасад позволяет разместить большое количество рекламы, а перед объектом много место для автомобильной парковки.

Сейчас «Россия» площадью 2,3 тыс. кв. м находится в собственности юридического лица, а участок размером 2,9 тыс. кв. м — в долгосрочной аренде. В 2021 году сообщалось, что на тот момент недвижимость принадлежит барнаульскому бизнесмену Борису Князеву. Кто является владельцем сейчас — точно не известно.

В Барнауле на 12 млн рублей подорожало здание бывшего кинотеатра &quot;Россия&quot;.
В Барнауле на 12 млн рублей подорожало здание бывшего кинотеатра «Россия».
«Авито».

Год назад предприниматель уже выставлял на продажу свои активы. Вместе с бывшим кинотеатром тогда на рынок коммерческой недвижимости попал торговый дом и гостиница «Лалетин» на ул. Мало-Тобольской.

Что касается цены предложения, то в январе 2022 года здание «России» готовы были отдать за 99 млн рублей. Сейчас недвижимость продают за 111 млн рублей, или 49,1 тыс. рублей за кв. м.

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