Почему покупать большие квартиры выгодно

Почему стоит обратить внимание на это предложение?
- Скидка с каждого квадрата — 1500 рублей
Цена за квадрат больших квартир всегда ниже, чем за квадрат малогабаритных в этом же доме. К тому же сейчас стоимость квадрата станет еще меньше — с каждого квадрата вы получаете скидку 1500 рублей. Таким образом в рамках акции цена за 1 кв. метр в трехкомнатной квартире составит от 38 000 рублей.
- Функциональные планировки
Планировки трех и четырехкомнатных квартир от ГК «Алгоритм» идеальны, пространство в них тщательно продумано и спланировано. Каждое помещение обладает своим функционалом, в квартирах нет темных и бесполезных углов. Высокие потолки, изолированные комнаты, минимум несущих стен — выберите свою идеальную просторную квартиру от ГК «Алгоритм».
- Совсем скоро можно будет получить ключи
Квартиры по акции продаются в домах, срок сдачи которых — 1 квартал 2020 года, а значит ждать новую жилплощадь остается совсем недолго. У вас будет как раз достаточно времени для планирования ремонта, выбора материалов и элементов декора.
С 15 августа по 1 ноября действует акция «Большие скидки на большие квартиры». На трех и четырехкомнатные квартиры в ЖК «Титан» и ЖК «Джаз» скидка — 1500 рублей с квадратного метра.
Подробности акции можно узнать по телефону 72−00−82.
Застройщик: ООО «СЗ ИСК «Алгоритм». Проектные декларации — на сайте alg22.ru.