Почему покупать большие квартиры выгодно

Покупка большой квартиры — это приятное, но очень ответственное дело. Как правило, просторные квартиры приобретают дружные семьи с детьми, поэтому важным становится подобрать жилье с оптимальным соотношением цены и качества. На рынке недвижимости Барнаула сейчас действует отличное предложение — акция «Большие скидки на большие квартиры» от группы компаний « Алгоритм ».

Почему стоит обратить внимание на это предложение?

Скидка с каждого квадрата — 1500 рублей

Цена за квадрат больших квартир всегда ниже, чем за квадрат малогабаритных в этом же доме. К тому же сейчас стоимость квадрата станет еще меньше — с каждого квадрата вы получаете скидку 1500 рублей. Таким образом в рамках акции цена за 1 кв. метр в трехкомнатной квартире составит от 38 000 рублей.

Функциональные планировки

Планировки трех и четырехкомнатных квартир от ГК «Алгоритм» идеальны, пространство в них тщательно продумано и спланировано. Каждое помещение обладает своим функционалом, в квартирах нет темных и бесполезных углов. Высокие потолки, изолированные комнаты, минимум несущих стен — выберите свою идеальную просторную квартиру от ГК «Алгоритм».

ЖК «Джаз». Источник: ГК «Алгоритм»

ЖК «Титан». Источник: ГК «Алгоритм»

Совсем скоро можно будет получить ключи

Квартиры по акции продаются в домах, срок сдачи которых — 1 квартал 2020 года, а значит ждать новую жилплощадь остается совсем недолго. У вас будет как раз достаточно времени для планирования ремонта, выбора материалов и элементов декора.

С 15 августа по 1 ноября действует акция «Большие скидки на большие квартиры». На трех и четырехкомнатные квартиры в ЖК «Титан» и ЖК «Джаз» скидка — 1500 рублей с квадратного метра.

Подробности акции можно узнать по телефону 72−00−82.

Застройщик: ООО «СЗ ИСК «Алгоритм». Проектные декларации — на сайте alg22.ru.