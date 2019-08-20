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Почему покупать большие квартиры выгодно

Покупка большой квартиры — это приятное, но очень ответственное дело. Как правило, просторные квартиры приобретают дружные семьи с детьми, поэтому важным становится подобрать жилье с оптимальным соотношением цены и качества. На рынке недвижимости Барнаула сейчас действует отличное предложение — акция «Большие скидки на большие квартиры» от группы компаний «Алгоритм».

Акция «Большие скидки на большие квартиры» от группы компаний «Алгоритм».
Акция «Большие скидки на большие квартиры» от группы компаний «Алгоритм».
Источник: ГК "Алгоритм"

Почему стоит обратить внимание на это предложение?

  • Скидка с каждого квадрата — 1500 рублей

Цена за квадрат больших квартир всегда ниже, чем за квадрат малогабаритных в этом же доме. К тому же сейчас стоимость квадрата станет еще меньше — с каждого квадрата вы получаете скидку 1500 рублей. Таким образом в рамках акции цена за 1 кв. метр в трехкомнатной квартире составит от 38 000 рублей.

  • Функциональные планировки

Планировки трех и четырехкомнатных квартир от ГК «Алгоритм» идеальны, пространство в них тщательно продумано и спланировано. Каждое помещение обладает своим функционалом, в квартирах нет темных и бесполезных углов. Высокие потолки, изолированные комнаты, минимум несущих стен — выберите свою идеальную просторную квартиру от ГК «Алгоритм».

ЖК &quot;Джаз&quot;.
ЖК «Джаз».
Источник: ГК «Алгоритм»
ЖК &quot;Титан&quot;.
ЖК «Титан».
Источник: ГК «Алгоритм»


  • Совсем скоро можно будет получить ключи

Квартиры по акции продаются в домах, срок сдачи которых — 1 квартал 2020 года, а значит ждать новую жилплощадь остается совсем недолго. У вас будет как раз достаточно времени для планирования ремонта, выбора материалов и элементов декора.

С 15 августа по 1 ноября действует акция «Большие скидки на большие квартиры». На трех и четырехкомнатные квартиры в ЖК «Титан» и ЖК «Джаз» скидка — 1500 рублей с квадратного метра.

Подробности акции можно узнать по телефону 72−00−82.

Застройщик: ООО «СЗ ИСК «Алгоритм». Проектные декларации — на сайте alg22.ru.

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