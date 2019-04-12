Почему жители Алтайского края не регистрируют дачи и к чему это приведет

В Алтайском крае снизилось количество желающих зарегистрировать в собственность дачу. Чаще всего это связано с тем, что люди не хотят платить налог на имущество, не имея необходимой инженерной инфраструктуры на участке. Altapress.ru выяснил, каков налог на дачу и садовый участок, и что будет, если не оформить собственность.

В Алтайском крае более 500 садоводческих товариществ на 240 тыс. участков. С 2006 года, за период действия упрощенного порядка оформления прав на участки, жилые дома и хозпостройки (дачной амнистии) зарегистрировано 7 тысяч объектов. То есть, фактически регистрация в зачаточном состоянии.

Елена Бандурова,

заместитель руководителя управления Росреестра по Алтайскому краю:

Пик обращений пришелся на 2007−2009 годы. А потом их количество снизилось. Если в 2017-м мы оформили около 8 тыс. прав, то в 2018-м только 6,7 тыс.

По словам Владимира Маркова, председателя регионального отделения Союза садоводов России, оформление права на участок и дом обойдется примерно в 10 тыс. рублей. Сумма будет зависеть от характеристик недвижимости и ее расположения.

Дача. CC0

Сколько стоит оформить собственность?

Дома в садоводствах не оформляют в собственность, потому что там нет смысла прописываться. В большинстве из садоводств есть только круглогодичная подача электричества. Строить другие сети дачникам придется за свой счет после соответствующего коллективного решения участников товарищества.

Но чаще граждане не регистрируют права на садовый участок и дом из-за того, что вслед за этим им придется начать платить налог на имущество. За обычный домик на фундаменте, расположенный на 6 сотках за «новой» «Лентой», — около 18 тысяч рублей в год, рассказала жительница Барнаула Ольга Ветрова.

Каков налог на дачу 2019?

В УФМС России по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, как рассчитывается налог на дачу в 2019 году.

Налог на участок

Елена Колоскова, начальник отдела налогообложения имущества УФМС России по Алтайскому краю, пояснила, что барнаульская гордума освободила от уплаты земельного налога владельцев участков для дачного строительства, садоводства и огородничества, расположенные в городском округе Барнаул.

Другие муниципалитеты также могли принять или не принять такое решение, но нужно проверять. Но в любом случае, для всех действует федеральная льгота: для пенсионеров и многодетных семей предусмотрен вычет в размере кадастровой стоимости 6 соток для одного земельного участка.

Дача. Открытые источники в Интернете

Рассчитать налог на участок можно самостоятельно с помощью сервиса «Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических лиц» на сайте УФМС.

Налог на дачный дом

На садовом участке можно построить жилой дом высотой до 3 этажей (20 м) или садовый дом — здание сезонного проживания. Зарегистрировав дом как жилой, нужно платить налог на имущество физических лиц.

Налог = Инвентаризационная стоимость строения х коэффициент-дефлятор х ставка налога х доля владения х период владения.

Коэффициент-дефлятор для расчета налога за 2018 год равен 1,481. Ставки по налогу на имущество физических лиц определяются также на местном уровне, для Барнаула являются дифференцированными — от 0,1 до 1,8% в зависимости от стоимости объекта (чем выше стоимость, тем больше ставка).

Если дом расположен на участке для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства и его площадь не превышает 50 кв. метров, предусмотрена льгота. Она предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика.

Помни про дачу! опубликовано на obhohocheshsya.com

Что будет , если не оформить дачный дом на участке?

Не оформив права собственности на дачный дом и участок, гражданин не может продать их, подарить, завещать и так далее. А также он не может прописаться в доме. Последнее, кстати, стало двигателем для оформления прав в дачных поселках в черте Барнаула.

Если кто-то из собственников не хочет регистрировать право, а также докучает соседям, то на него могут пожаловаться в Росреестр.

Елена Бандурова,

заместитель руководителя управления Росреестра по Алтайскому краю:

Человек, владеющим участком и строениями на нем много лет, имеет право зарегистрировать собственность. Если поступают обращение, что гражданин занял участок, на место выезжает инспектор и проверяет документы. Если нет права собственности, срочного пользования, аренды, соглашение о закреплении участка, то это самовольный захват. Правонарушитель получает предписание исправиться.

Елена Колоскова пояснила, что информация о наличии земельного участка у того или иного владельца в налоговые органы поступает от Росреестра. Кроме того, рейды и другие мероприятия по выявлению незарегистрированного имущества проводят сами муниципалитеты. После чего информация поступает в Росреестр и далее в налоговую службу.

Дача. Забор. Кот. СС0

Елена Колоскова,

начальник отдела налогообложения имущества УФМС России по Алтайскому краю:

Неплательщикам стоит помнить, что, согласно действующему законодательству, обязанность по уплате имущественных налогов лежит на владельце имущества. Он должен сам известить налоговую инспекцию о своем имуществе, если не получает налоговые уведомления и не платит налог.

Если этого не произойдет, УФМС вправе начислить налог за три года, в которые имущество находилось в собственности, предшествующих моменту начисления налога. Также оштрафовать за не предоставление (несвоевременное предоставление) сообщения в налоговую в размере 20% от неуплаченной суммы налога в отношении объекта налогообложения.