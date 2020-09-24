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24 сентября
Недвижимость

Почти даром. В Барнауле продается самый дешевый двухэтажный пентхаус с террасой и выходом на крышу

В Барнауле продают двухэтажную квартиру с террасой. Дом, в котором расположено пока еще совершенно нежилое помещение, находится в самом центре краевой столицы — на ул. Молодежной.

Самый дешевый пентхаус в Барнауле, расположенный в доме на ул. Молодежная.
Самый дешевый пентхаус в Барнауле, расположенный в доме на ул. Молодежная.
"Алтайская элита недвижимость".

Квартира занимает два верхних этажа (15-й и 16-й) красно-белой свечки. Есть собственный выход на крышу. Здесь по заверениям владельцев можно организовать целую зону отдыха с местом для загара. Объявление размещено на сайте агентства «Алтайская элита недвижимость».

Стоимость эксклюзивной 5-комнатной квартиры не самая высокая — всего 10,5 млн рублей за 260 «жилых» квадратов. Но в пересчете на площадь получается не так уж и много. Всего 40,4 тыс. рублей.

Ценник не дотягивает до средневзвешенной стоимость жилой недвижимости в регионе. По данным рейтинговых агентств в сентябре она составила 52,3 тыс. рублей.

Казалось бы, эта квартира в элитном доме региональной столицы должна занимать первое место в топе самых дорогих квартир города. Возможно причина в том, что она совершенно «голая». После покупки только в отделку придется вложить немаленькие деньги.

Самый дешевый пентхаус в Барнауле, расположенный в доме на ул. Молодежная.
Самый дешевый пентхаус в Барнауле, расположенный в доме на ул. Молодежная.
«Алтайская элита недвижимость».

Зато, в перспективе новый владелец сможет значительно расшириться. Над квартирой пустует нежилое помещение, которое можно купить или арендовать и использовать по своему усмотрению.

В то же время, это неплохой вариант для того, кто хотел бы жить в центре города в просторной квартире в новостройке, откуда открывается просто роскошный вид.

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