Почти как в Лувре. Очередной ТЦ, но теперь с пирамидкой, построят в Барнауле

Новый торговый центр появится на ул. Соловьиная, 14 в барнаульском микрорайоне Спутник. Его главная фишка — башенка со стеклянной пирамидой (конечно, не таких масштабов, как у Лувра). Что еще известно о здании — расскажет altapress.ru .

Проект по строительству этого торгового центра рассмотрели на заседании градсовета не в первый раз. Все из-за того, что одобренный фасад пришлось полностью переработать.

Заказчик — компания «Акватория». Сначала он хотел освободить место под новое здание: снести двухэтажный недострой. Но в итоге решил реконструировать то, что имеется — из-за финансового вопроса.

Так к зданию предложили сделать одноэтажную пристройку. Не исключено, что в будущем у нее появится и второй уровень. А чтобы связать две части постройки, архитектор Владимир Золотов спроектировал башенку с акцентной стеклянной пирамидой.

Прямо под ней появится импровизированная смотровая площадка, откуда можно любоваться Спутником. В темноте конструкция будет красиво подсвечиваться и напоминать маяк, который, как мотыльков, поманит покупателей.

Некоторые члены градсовета решили побороться с «архитектурными излишествами»: предложили избавиться от «колокольни» и белого портала на крыше, который переключает внимание от входа.

Архитектор настоял: без дополнительного объема не обойтись. В итоге пирамидка «победила».

Новый ТЦ будет находиться прямо у остановки «ул. Соловьиная». Из торговых точек поблизости есть только сетевые продуктовые магазины.