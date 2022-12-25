Почти за 4 миллиона. Уютную квартиру-«солнышко» продают в барнаульском Доме под шпилем

По словам продавца, ремонт в квартире — дизайнерский. Ее площадь составляет 30,6 кв. м. Жилплощадь находится на втором этаже.
Окна выходят во двор. Санузел совмещенный. Есть балкон.
Интерьер в «однушке» — солнечный. Есть несколько желтых стульев, желтое кресло, а также золотистые покрывала. Еще одна «фишка» — музыкальный проигрыватель.
Работают камин (судя по всему, искусственный) и водонагреватель.
Дом под шпилем построили в 1954 году. Он четырехэтажный. Лифта нет. Оборудованы детская площадка и парковка.
В районе, где предлагают квартиру, развита инфраструктура: в шаговой доступности театры, остановки общественного транспорта, магазины, аптеки, школы и университеты.
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