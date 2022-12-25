25 декабря
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Недвижимость

Почти за 4 миллиона. Уютную квартиру-«солнышко» продают в барнаульском Доме под шпилем

Уютную и солнечную «однушку» продают в барнаульском Доме под шпилем (пр. Ленина, 82). Ее стоимость — 130 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 3,978 млн рублей. Объявление появилось на «Авито».

В Барнауле солнечную «однушку» продают в Доме под шпилем за 3,978 млн рублей.
В Барнауле солнечную «однушку» продают в Доме под шпилем за 3,978 млн рублей.
"Авито".

По словам продавца, ремонт в квартире — дизайнерский. Ее площадь составляет 30,6 кв. м. Жилплощадь находится на втором этаже.

Окна выходят во двор. Санузел совмещенный. Есть балкон.

Интерьер в «однушке» — солнечный. Есть несколько желтых стульев, желтое кресло, а также золотистые покрывала. Еще одна «фишка» — музыкальный проигрыватель.

Работают камин (судя по всему, искусственный) и водонагреватель.

Дом под шпилем построили в 1954 году. Он четырехэтажный. Лифта нет. Оборудованы детская площадка и парковка.

В районе, где предлагают квартиру, развита инфраструктура: в шаговой доступности театры, остановки общественного транспорта, магазины, аптеки, школы и университеты.

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