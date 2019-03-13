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Недвижимость

Под Барнаулом на берегу озера продают коттедж со спортзалом

Под Барнаулом в поселке Казенная заимка за 11,5 млн рублей продают коттедж площадью 328 квадратных метров, пишет «Недвижимость Алтай».

Под Барнаулом продают коттедж со спортзалом.
Под Барнаулом продают коттедж со спортзалом.
realtai.ru

В просторной гостиной находятся витражные окна и лестница из массива березы. На втором этаже расположены холл, три спальные комнаты, теплый балкон. В подвале есть погреб, спортивный зал и мастерская.

Участок в 10 соток огорожен деревянным забором с фигурной ковкой. Во дворе выделена зона барбекю, построена баня. В объявлении указано, что к дому примыкает теплый кирпичный гараж на два автомобиля, также есть навес с автоматическими подъемными воротами.

По словам продавца, дом находится в живописном месте рядом с озером.

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