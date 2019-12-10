Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 декабря -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Под Барнаулом на продажу выставили часть острова

Барнаульское агентство недвижимости выставило на продажу часть одного из островов, находящегося на правом берегу Оби, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Участок находится в прибрежной зоне и готов для турбазы.
Участок находится в прибрежной зоне и готов для турбазы.
altayrealt.ru.

Остров расположен между селами Бобровка и Конюхи и поделен на земельные участки, некоторые из них находятся в частной собственности. Расстояние до первого населенного пункта — 6,5 км, до второго — 5 км. До Барнаула придется проехать 20 км.

Площадь лота — 7 га. Согласно публичной кадастровой карте, вид разрешенного использования земель — для сельскохозяйственного производства.

Между тем, как отмечает продавец, здесь можно организовать круглогодичную базу отдыха. Кстати, цена выставлена небольшая — два миллиона рублей, причем возможен торг.

Участок находится в прибрежной зоне и покрыт растительностью. На одних картах часть суши называется остров Задевный, на других — Переселочный. Половину острова омывает Обь, вторую — ее притоки.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость