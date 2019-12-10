Под Барнаулом на продажу выставили часть острова

Барнаульское агентство недвижимости выставило на продажу часть одного из островов, находящегося на правом берегу Оби, пишет « Алтайский портал недвижимости ».

Участок находится в прибрежной зоне и готов для турбазы.

Остров расположен между селами Бобровка и Конюхи и поделен на земельные участки, некоторые из них находятся в частной собственности. Расстояние до первого населенного пункта — 6,5 км, до второго — 5 км. До Барнаула придется проехать 20 км.

Площадь лота — 7 га. Согласно публичной кадастровой карте, вид разрешенного использования земель — для сельскохозяйственного производства.

Между тем, как отмечает продавец, здесь можно организовать круглогодичную базу отдыха. Кстати, цена выставлена небольшая — два миллиона рублей, причем возможен торг.

Участок находится в прибрежной зоне и покрыт растительностью. На одних картах часть суши называется остров Задевный, на других — Переселочный. Половину острова омывает Обь, вторую — ее притоки.