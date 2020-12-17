Под Барнаулом продается дом без окон и дверей за 5,5 млн рублей и под сельскую ипотеку

Коттедж построен на въезде в село Фирсово. Строение, площадью 160 кв. м. стоит на участке в 10 соток. Он готов под чистовую отделку, в него заведены все коммуникации. Дом стоит почти 5,5 млн рублей. При этом большую часть суммы можно покрыть за счет сельской ипотеки под льготный процент, говорится в объявлении на «Циан».

Продается достроенный коттедж без окон и дверей на ул. Лесникова в Первомайском районе.

Дом от застройщика находится в поселке бизнес-класса закрытого типа «Соколенко». Здесь своя охрана, видеонаблюдение, дороги, покрытые щебенкой, которые в скором времени заасфальтируют.

Коттедж построен по современным технологиям из газобетона с утеплителем и облицован кирпичом. Фундамент ленточный, для кровли подготовлена металлочерепица.

На первом этаже разместились кухня-гостиная, санузел, одна спальня и топочная.

Второй этаж готов к любым дизайнерским решениям. Планировка здесь свободная, а это значит, даже перегородки можно будет поставить на свое усмотрение.

Лестница и перекрытия железобетонные. Как утверждает владелец, это большая редкость для современного индивидуального жилья.

Продается достроенный коттедж без окон и дверей на ул. Лесникова в Первомайском районе. «Циан».

От элитного поселка до центра Барнаула чуть больше 10-ти км по хорошей трассе. И некоторая удаленность от краевой столицы объекту недвижимости только на руку. Во-первых, добраться можно практически без пробок. Во-вторых, места здесь живописные. Рядом — река и роща. Тем не менее, до цивилизации рукой подать. В шаговой доступности магазин с пекарней и аптека.

При этом, коттедж подходит для любых видов расчета. И в первую очередь, под сельскую ипотеку под 2,7%.

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