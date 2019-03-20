Под Барнаулом продают дорожный комплекс для дальнобойщиков

В Новоалтайске продается придорожный комплекс «Маяк». Шестиэтажное здание с гостиницей и кафе, расположенное на 1,1 га земли, собственники оценили в 115 млн рублей.

Комплекс расположен на федеральной 4-полосной автотрассе М52 перед развилкой Новосибирск-Барнаул-Бийск. Бизнес ориентирован на работу с водителями большегрузов. Для них устроена специальная парковка, есть душевые, сауна, кафе, магазин сопутствующих товаров и гостиничные номера. Часть помещений в здании не эксплуатируют.

Известно, что здание гостиницы долгое время стояло недостроем. Новые собственники выкупили его и устроили там придорожный сервис. Планировалось, что «Маяк» станет привлекательным местом для остановки туристов, которые направляются на отдых из Новосибирска в Горный Алтай. Но как показала практика, они предпочитают останавливаться в придорожных комплексах на границе Новосибирской области и Алтайского края.

Зато предложение оценили дальнобойщики. Уровень сервиса таков, что они готовы оплачивать парковку большегрузов, хотя рядом имеются бесплатные стоянки.

У комплекса есть незанятые площади. Однако, говорят источники altapress.ru, цена предложения чересчур завышена.