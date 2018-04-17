Под Барнаулом продают ферму с прудом для разведения рыб, техникой и животными

В поселке под Барнаулом продают ферму. В прудах, которые расположены на участке, можно разводить рыбу, сообщает "Недвижимость Алтай".
Ферма находится на 70 гектарах земли, взятых в аренду. Часть территории огорожена, есть видеонаблюдение.
На участке — два искусственных пруда для разведения рыб, гараж для сельхозтехники, домик для персонала со всеми удобствами и два здания фермы.
Вместе с комплексом продают технику (КамАЗ с прицепом, два трактора, телегу, косилку, пресс-подборщик, грабли, кун), а также овец и баранов.
Продавец отмечает, что стоимость фермы зависит от "комплектации". За 15 млн рублей продают всю ферму, за 10 млн — весь комплекс, но без овец, за 8 млн — комплекс без овец и техники.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.