Недвижимость

Под Барнаулом продают ферму с прудом для разведения рыб, техникой и животными

Сегодня, 19:37.
Недвижимость

В поселке под Барнаулом продают ферму. В прудах, которые расположены на участке, можно разводить рыбу, сообщает "Недвижимость Алтай".

Ферма находится на 70 гектарах земли, взятых в аренду. Часть территории огорожена, есть видеонаблюдение.

На участке — два искусственных пруда для разведения рыб, гараж для сельхозтехники, домик для персонала со всеми удобствами и два здания фермы.

Вместе с комплексом продают технику (КамАЗ с прицепом, два трактора, телегу, косилку, пресс-подборщик, грабли, кун), а также овец и баранов.

Продавец отмечает, что стоимость фермы зависит от "комплектации". За 15 млн рублей продают всю ферму, за 10 млн — весь комплекс, но без овец, за 8 млн — комплекс без овец и техники.

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