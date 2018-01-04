Под Барнаулом продают коттедж с патио, водопадом и грибами

4 января на сайте Avito появилось объявление о продаже коттеджа в Фирсовой Слободе 1 в 12 м от Барнаула. Двухэтажный дом площадью 390 кв. метров с участком в 70 соток оценили в 35 млн рублей.
В описании говорится, что дом построен по проекту известного архитектора Вячеслава Душакова. Первый этаж сделан из кирпича, второй из клееного бруса. У коттеджа есть патио (открытый дворик, окруженный стенами или зеленой изгородью) и терраса с площадкой для отдыха. На участке есть настоящий водопад в несколько ярусов и пруд с мостиком.
Внутри коттеджа есть зал с камином, столовая, кухня, кабинет, бытовая команата с гардеробом и даже гостевой санузел.
Утверждается, что в сезон на участке растут грузди и белые грибы.
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