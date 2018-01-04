Под Барнаулом продают коттедж с патио, водопадом и грибами

Коттедж в Фирсовой Слободе 1. Фото : Скриншот видео Максима Рязанова в youtube.com. Коттедж в Фирсовой Слободе 1. Фото : Скриншот видео Максима Рязанова в youtube.com. Коттедж в Фирсовой Слободе 1. Фото : avito.ru. Коттедж в Фирсовой Слободе 1. Фото : avito.ru. Коттедж в Фирсовой Слободе 1. Фото : avito.ru. Коттедж в Фирсовой Слободе 1. Фото : avito.ru. Коттедж в Фирсовой Слободе 1. Фото : avito.ru. Коттедж в Фирсовой Слободе 1. Фото : avito.ru.

В описании говорится, что дом построен по проекту известного архитектора Вячеслава Душакова. Первый этаж сделан из кирпича, второй из клееного бруса. У коттеджа есть патио (открытый дворик, окруженный стенами или зеленой изгородью) и терраса с площадкой для отдыха. На участке есть настоящий водопад в несколько ярусов и пруд с мостиком.

Внутри коттеджа есть зал с камином, столовая, кухня, кабинет, бытовая команата с гардеробом и даже гостевой санузел.

Утверждается, что в сезон на участке растут грузди и белые грибы.