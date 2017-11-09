Под Барнаулом продают коттедж, построенный по уникальному дизайнерскому проекту

В селе Лебяжье продают двухэтажный эргономичный коттедж площадью 125 квадратных метров, сообщает сайт "Недвижимость Алтай".
Под Барнаулом продают коттедж, сделанный по уникальному дизайнерскому проекту. Фото : realtai.ru.
Под Барнаулом продают коттедж, сделанный по уникальному дизайнерскому проекту. Фото : realtai.ru.
Под Барнаулом продают коттедж, сделанный по уникальному дизайнерскому проекту. Фото : realtai.ru.
Под Барнаулом продают коттедж, сделанный по уникальному дизайнерскому проекту. Фото : realtai.ru.
Под Барнаулом продают коттедж, сделанный по уникальному дизайнерскому проекту. Фото : realtai.ru.
Под Барнаулом продают коттедж, сделанный по уникальному дизайнерскому проекту. Фото : realtai.ru.
Под Барнаулом продают коттедж, сделанный по уникальному дизайнерскому проекту. Фото : realtai.ru.
Под Барнаулом продают коттедж, сделанный по уникальному дизайнерскому проекту. Фото : realtai.ru.
Под Барнаулом продают коттедж, сделанный по уникальному дизайнерскому проекту. Фото : realtai.ru.
В объявлении говорится, что в здании практически закончили ремонт. На мансардном уровне уже можно клеить обои.
В коттедже есть кухня-столовая, детская, санузел, спальня с балконом.
Кроме того, проектом предусмотрена большая терраса с выходом к бане, мангалу, игровой зоне. На участке располагаются баня, асфальтированная парковка на два автомобиля. Неподалеку есть озеро и лес.
Стоимость коттеджа — 5 млн рублей.
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