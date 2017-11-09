Недвижимость

Под Барнаулом продают коттедж, построенный по уникальному дизайнерскому проекту

Сегодня, 15:20.
Недвижимость

В селе Лебяжье продают двухэтажный эргономичный коттедж площадью 125 квадратных метров, сообщает сайт "Недвижимость Алтай".

В объявлении говорится, что в здании практически закончили ремонт. На мансардном уровне уже можно клеить обои.

В коттедже есть кухня-столовая, детская, санузел, спальня с балконом.

Кроме того, проектом предусмотрена большая терраса с выходом к бане, мангалу, игровой зоне. На участке располагаются баня, асфальтированная парковка на два автомобиля. Неподалеку есть озеро и лес.

Стоимость коттеджа — 5 млн рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
Партизанская, 149 Партизанская, 149
ул. Короленко, 70 ул. Короленко, 70