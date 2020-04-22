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Недвижимость

Под Барнаулом продают квартал с недостроенными таунхаусами

Россельхозбанк выставил на торги шесть недостроенных двухэтажных домов в микрорайоне «Чистые пруды» у села Фирсово в Первомайском районе — наследство «Изумрудной страны», пишет «Алтайский портал недвижимости».

Квартал недостроенных таунхаусов.
Квартал недостроенных таунхаусов.
altayrealt.ru

Общая площадь зданий составляет 6 146 кв. м. Степень готовности домов варьируется от 12 до 92%. Также в лот входит земельный участок площадью 324 260 кв. м.

Известно, что объекты нежилые, хотя, судя по фото, это классические таунхаусы с несколькими отдельными входами и квартирами.

Общая стоимость лота составляет 28 639 420 рублей.

Микрорайон «Чистые пруды» в 2009 году начинала застраивать компания СМУ-7, входившая в холдинг «Изумрудная страна». Здесь должны были построить 1 250 индивидуальных домов на 5 тысяч жителей и все необходимые объекты социальной инфраструктуры, включая школу и детский сад.

В процессе банкротства участки в поселке распродавал частями. Лишь часть территории на сегодня заполнена индивидуальными домами, другие земли пустуют или пестрят недостроями.

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