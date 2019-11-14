Под Барнаулом продают территорию для строительства огромного коттеджного поселка

Расстояние от участка до Фирсово — 7 км, до Баюновских ключей — 9 км. До центра Барнаула — 20 км. Вдоль будущего поселка располагаются несколько мелких и крупных озер, неподалеку протекает река Лосиха, проходит железная дорога.
На окраине будущего поселка есть небольшой островок, спрятанный в лесу. Его предлагают использовать для размещения корпоративной базы отдыха или учебного центра.
Участок пока не размежеван. Собственник рассматривает продажу, инвестиции (долевое участие в строительстве поселка), обмен на недвижимость «и другие интересные предложения». Цена объекта — 21 600 000 рублей из расчета 30 000 рублей за участок.