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Недвижимость

Под Барнаулом продают территорию для строительства огромного коттеджного поселка

В пригороде Барнаула, за селом Фирсово продают территорию для строительства коттеджного поселка общей площадью 90 га. С учетом градостроительных норм здесь планируют «нарезать» 720 участков по 10 соток. В этом случае поселок будет одним из самых густонаселенных в Барнауле, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Малоэтажка. Коттеджи.
Малоэтажка. Коттеджи.
Анна Зайкова

Расстояние от участка до Фирсово — 7 км, до Баюновских ключей — 9 км. До центра Барнаула — 20 км. Вдоль будущего поселка располагаются несколько мелких и крупных озер, неподалеку протекает река Лосиха, проходит железная дорога.

На окраине будущего поселка есть небольшой островок, спрятанный в лесу. Его предлагают использовать для размещения корпоративной базы отдыха или учебного центра.

Участок пока не размежеван. Собственник рассматривает продажу, инвестиции (долевое участие в строительстве поселка), обмен на недвижимость «и другие интересные предложения». Цена объекта — 21 600 000 рублей из расчета 30 000 рублей за участок.

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