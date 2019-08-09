Под Барнаулом сдают в аренду элитный коттедж, который не смогли продать

В Барнауле растет рынок элитных коттеджей, которые сдаются в аренду. Недавно его пополнил еще один — в селе Баюновские ключи. Ранее этот объект выставлялся на продажу за 60 млн рублей.

Трехэтажный коттедж площадью 460 кв. м получил название «Дом у реки». Он расположен на берегу Лосихи и рядом с небольшим озером, которые хозяева устраивали для рыбалки.

На участке собрано огромное количество многолетних деревьев, в том числе голубые ели, а также цветники. Гостям предлагают позаниматься в тренажерном зале, сходить в баню, покупаться. Стоимость аренды за сутки — от 10 тысяч рублей в зависимости от дня недели.

Коттедж в Первомайском районе. Авито.

Отметим, что еще в 2016 году этот дом выставляли на продажу. Хозяева просили за него 60 млн рублей. В разделе объявлений на Avito об аренде коттеджей есть и другие объекты, которые ранее владельцы выставляли на продажу.

Константин Никитеев,

руководитель агентства недвижимости «Ключ-риэлт»:

Рынок аренды коттеджей в последние годы начал расти. Есть предложение в разных сегментах. Такую недвижимость снимают на длительный срок для летнего загородного отдыха или для проведения мероприятий: торжества, второго дня свадьбы или камерной вечеринки. Также актуально такое предложение для вип-гостей.

По словам Никитеева, на рынке стали появляться коттеджи специально заточенные под сдачу в аренду для разных типов мероприятий. Гостям могут предложить кейтеринг, развлекательную программу и другой сервис. Для этого собирается команда специалистов, которые занимаются организацией и продвижением события. Бизнес дает небольшой, но стабильный доход, говорит риэлтор, потому что предложение оказалось востребованным.